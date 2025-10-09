“La solución para Uruguay fue política, no técnica”: el modelo 2002 como espejo para Argentina

En diálogo con Canal E, Juan Sánchez, economista uruguayo, explicó que “la salida de la crisis de 2002 en Uruguay fue una decisión política, no una solución técnica”, y dejó en claro qué aspectos podrían servir de ejemplo para la Argentina actual.

Uruguay en 2002: crisis, negociación y respaldo internacional

Sánchez recordó que, pese a las diferencias de escala, “la economía argentina y uruguaya están muy entrelazadas”, y subrayó que, en 2002, Uruguay enfrentó una crisis profunda con una estrategia distinta a la de Argentina. Mientras nuestro país declaraba el default, “Uruguay reprogramó depósitos pero no dejó de pagar”, destacó.

“La solución fue política, no técnica”, afirmó, al relatar que la gestión de la crisis dependió más del vínculo directo entre los presidentes George W. Bush y Jorge Batlle que de las negociaciones del equipo económico. A partir de ese acuerdo político, “el gobierno americano indicó al FMI que hiciera los arreglos necesarios”, recordó.

Una clave de la estrategia uruguaya fue la planificación previa. Según el experto, “el Banco Central venía estudiando los descalces de tasas, plazos y monedas con economistas chilenos”, lo que permitió una respuesta más estructurada. Esto incluyó el desarrollo de un sistema de especificación, similar al chileno con la UF, y la creación de una unidad indexada (UI) que ayudó a estabilizar los ahorros en moneda local.

Lecciones para Argentina: especificación, fondo de garantía y no dolarizar

Uno de los mayores errores que Uruguay evitó, según Sánchez, fue la dolarización. “Solo algunos países bastante lunáticos habían optado por la dolarización”, recordó con ironía, remarcando que “los expertos internacionales desaconsejaban totalmente esa alternativa”.

A cambio, el país adoptó un esquema enfocado en fortalecer el sistema financiero. “Lo que se hizo fue bloquear las posibilidades de nuevos riesgos para el sistema bancario”, aseguró. Esto se tradujo en la implementación de seguros de depósitos, que hoy permitirían a Uruguay enfrentar una eventual corrida con fondos de respaldo sólidos.

Sin embargo, Sánchez admitió que en aquel momento no se pensó tanto en los ciudadanos. “Se pensó primero en consolidar la situación de los bancos, no en el usuario o el consumidor”, explicó.

Consultado sobre el presente argentino, advirtió que “todavía no está claro si llegará la ayuda de Estados Unidos”, aunque considera que sería muy probable. Finalmente, recordó una anécdota reveladora: “Le pregunté al presidente del Banco Central qué hubiera pasado si no conseguíamos el dinero, y me respondió: ‘hubiéramos ido a Afganistán’”, en referencia al nivel de caos que habría enfrentado Uruguay sin el respaldo financiero.

