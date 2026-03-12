El economista, Eduardo Coria Lahoz, conversó con Canal E y analizó la situación del mercado laboral argentino y alertó sobre el crecimiento del empleo informal y la precarización laboral.

Según explicó Eduardo Coria Lahoz, uno de los fenómenos más visibles es la expansión de los monotributistas que, en muchos casos, funcionan como empleados encubiertos. “La reforma laboral debería venir a solucionar este problema, un problema que se ve reflejado, por un lado, por el aumento de monotributista, que en realidad no son tales, sino que son empresas que te dicen ´vos querés trabajar conmigo, sacate el monotributo, me facturas todos los meses y vas a aparecer como un proveedor de la empresa´”, planteó.

Las ventajas de contratar un monotributista

Asimismo, explicó que la diferencia de costos entre contratar un trabajador en relación de dependencia y un monotributista sigue siendo un incentivo para la informalidad: “Vos a un monotributista que lo contratás y le pagás $1.000.000 por mes, te cuesta, al final del mes, $1.000.000”.

En cambio, Lahoz detalló que el costo total de un empleado formal suele ser considerablemente mayor. “Cuando contratás un trabajador en blanco, al trabajador le das $1.000.000, pero con el régimen anterior te terminaba costando un millón 500 o un millón 600, por todos los costos adicionales que tenía”, sostuvo.

Si bien señaló que la nueva normativa redujo parte de esos costos, aclaró que todavía existe una diferencia relevante: “De ese millón 600, aproximadamente, vos ahora vas a tener un costo alrededor de un millón 300. Es un cambio significativo, pero todavía el monotributista sigue siendo más barato”.

Monotributo: una solución a corto plazo

El entrevistado advirtió que el crecimiento de los monotributistas y del empleo informal genera problemas de largo plazo para el sistema económico y social. “El monotributista es una solución parcial a este problema, pero en el largo plazo no es efectivo”, expresó.

En ese sentido, explicó que este tipo de relaciones laborales afectan el sistema previsional y la cobertura de salud: “El día que mañana, cuando se jubile, no va a haber tenido buenos aportes, entonces, termina siendo una carga para el fisco, no va a tener una buena obra social, entonces, va a ir a los hospitales públicos”.