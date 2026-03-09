Lollapalooza Argentina 2026: nueva década, nuevo mapa y una experiencia exclusiva en el Hipódromo de San Isidro

Comenzando su segunda década en el país, Lollapalooza Argentina regresa al Hipódromo de San Isidro para dar una experiencia mucho más allá de un festival. El 13, 14 y 15 de marzo este espacio se convierte en un universo que reúne a los artistas más destacados con el arte, la gastronomía y la cultura.

Con más de 10 años celebrando la música en Argentina, esta nueva edición del #LollaAR llega con una evolución sin precedentes en su mapa. La experiencia general del evento se ve potenciada con un predio más grande y una nueva disposición de escenarios para ofrecer mayor espacio, recorridos más fluidos y comodidad para los miles de fans que ya tienen sus tickets y están presentes año a año.

Lolla Platino y Lolla Lounge: cómo serán las experiencias premium del Lollapalooza 2026

Este año las experiencias premium del Lollapalooza Argentina llegan a otro nivel siendo uno de los cambios más destacados de la nueva década.

Dentro de las experiencias premium hay dos formas diferentes de vivir el Lollapalooza y que la música y el confort se fusionen como protagonistas. El Lolla Lounge vuelve completamente renovado para ofrecer vista preferencial a los escenarios Flow y Samsung, dos zonas especialmente diseñadas para descansar y recargar energías, con wifi, acceso exclusivo a la compra de gastronomía, merch, bebidas y carga de cashless.

Mientras que el Lolla Platino llega con una apuesta superadora y redefine el concepto de experiencia premium dentro del festival. Esta propuesta cuenta con accesos únicos, vistas privilegiadas en sectores preferenciales frente a los escenarios principales, carpa exclusiva climatizada, áreas de relax al aire libre, traslados internos y un esquema de hospitality integral pensado para que cada detalle esté resuelto de principio a fin: la música, la propuesta gastronómica y por supuesto, ver a los artistas bien de cerca.

Otra de las innovaciones es la Zona de Relax, un espacio que se integra al corazón del festival como un verdadero oasis verde. Lo mejor de esta zona son las islas de vegetación, áreas de sombra y puntos de descanso pensados para desconectar del ritmo intenso del festival sin dejar de sentir su energía.

Cómo será el nuevo mapa del Lollapalooza Argentina 2026

Este año, tres de los cinco escenarios estrenarán nuevas ubicaciones dentro del Hipódromo de San Isidro pensadas para acompañar el movimiento natural del público, mejorar los tiempos de circulación y ampliar sectores clave. El resultado: más espacio, mayor comodidad y una experiencia más fluida de punta a punta. Un cambio clave para un festival que convoca miles de personas durante un fin de semana.

El nuevo Perry’s Stage: experiencia inmersiva para la música electrónica y urbana

Los cambios en el mapa del Lollapalooza Argentina 2026 llegaron con una renovación total del Perry’s Stage, uno de los escenarios más emblemáticos para la música electrónica y urbana, con el objetivo de potenciar la experiencia.

Perry’s Stage deja de ser un simple escenario para convertirse en una experiencia inmersiva que pone al público en el centro de la acción. El rediseño técnico y visual lo convierte en una isla multisensorial que acompañará cada beat con un juego de luces y pantallas circulares envolventes.

Kidzapalooza: el espacio para los más chicos se muda al corazón del festival

El #LollaAR este año reubica al clásico Kidzapalooza que ya conquistó a los fans de la música más pequeños. En esta oportunidad, este espacio dedicado a las infancias tomará protagonismo en el epicentro del mapa del festival reforzando su presencia en las actividades del evento.

Con su universo propio de artistas infantiles, música y actividades, Kidzapalooza se integra al corazón del festival generando un acceso fácil y cómodo para las familias que estén presentes durante el fin de semana.

Cuándo es Lollapalooza Argentina 2026 y dónde se realiza

Con una comunidad que crece año tras año, Lollapalooza Argentina se consolidó como uno de los eventos culturales y musicales más importantes de la región.

La undécima edición se realizará del 13 al 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro y marcará el inicio de una nueva etapa para el festival, con un mapa renovado, más espacios para el público y una experiencia pensada para que cada rincón del predio siga vibrando al ritmo de la música.

Entérate de todas las novedades del Lollapalooza Argentina 2026 en sus redes sociales y se parte del festival donde la música y su público son los verdaderos protagonistas.