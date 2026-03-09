Nuevo gabinete en La Matanza

El jefe comunal sostuvo que en La Matanza dimos un gran paso hacia el futuro. Estamos fundando un movimiento de unidad nacional que trasciende al propio peronismo: un espacio amplio, generoso y profundamente comprometido con nuestro pueblo. Hay algo nuevo que estamos construyendo desde nuestra comuna. Tiene que ver con lo que escucho todos los días de nuestras vecinas y vecinos, en cada ciudad, en cada fábrica, en cada escuela: únanse. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo: trabajar por la unidad, para cambiar esta Argentina de hoy.

El nuevo Gabinete de La Matanza se renovó con la incorporación de nuevas funcionarias y funcionarios, entre los que se destacan dirigentes de otros espacios políticos, con el principal objetivo de formar “un gran Movimiento de Unidad Nacional capaz de crear una nueva mayoría con todos los sectores, para ser la alternativa que necesitan todas las argentinas y argentinos”, como destacó el intendente Fernando Espinoza, al presentar el nuevo gabinete.

Fernando Espinoza, quien además preside la Federación Argentina de Municipios (FAM), designó, ante una multitud que colmó el Salón Malvinas y el Patio General Las Heras del Palacio municipal, a las nuevas autoridades, entre las que se destacan el nombramiento de Héctor “Toty” Flores, reconocido político y dirigente social, fundador de la Cooperativa La Juanita, ex concejal y diputado Nacional por Juntos por el Cambio, al frente de la Subsecretaría de Economía Social y Productiva; Laura Greco, como Subdelegada municipal de Villa Celina; y como Subsecretario de Cultura y Educación, a Jorge Lampa, ambos ex concejales de La Matanza por el bloque Cambiemos.

“Estamos fundando un gran movimiento de unidad nacional -manifestó Fernando Espinoza- con Toty, con otros miembros del nuevo gabinete que tiene que ver con una nueva Argentina y generar un nuevo gran frente electoral con todos los sectores de la sociedad, y eso se llama lograr los consensos para tener un gran acuerdo nacional. Eso es lo que hoy se está haciendo desde La Matanza”.

Durante el acto, el jefe comunal resaltó la importancia de las designaciones: “Lo principal es lo que hoy necesita la Argentina”, y agregó: “No importa de dónde venimos, importa a dónde vamos. Y a dónde vamos es justamente a generar una nueva Argentina en la que tengan posibilidad de desarrollarse en la vida nuestros jóvenes, donde nuestros abuelos tengan jubilaciones dignas, donde los trabajadores tengan salarios dignos”.

Para finalizar, reconoció el rol de la “quinta provincia argentina” en dar los grandes pasos que luego marcan el rumbo: “desde La Matanza estamos fundando un gran Movimiento de Unidad Nacional, que tiene que ver con una nueva provincia, una nueva Argentina, que genere un nuevo gran frente electoral con todos los sectores de la sociedad”, sostuvo.