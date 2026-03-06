Matías Lammens celebró la reglamentación de la Ley de mecenazgo y patrocinio deportivo en la Ciudad, con las modificaciones que había impulsado el legislador porteño de Fuerza por Buenos Aires para actualizar el proyecto sancionado en 2021.

“Esta inicitaiva puede ser una gran herramienta para los clubes y deportistas que están pasando por un momento muy complicado ante el desfinanciamiento feroz que está llevando adelante el gobienro nacional”, aseguró Lammens. Y agregó: "la actualización de la Ley que impulsamos busca que esta herramienta funcione de la misma manera que el mecenazgo cultural, una política que ya lleva décadas y es una palanca clave del sector de la cultura en nuestra ciudad".

En concreto, la iniciativa permite que empresas de la Ciudad de Buenos Aires puedan derivar un porcentaje de lo que tributan por Ingresos Brutos a las arcas porteñas para apoyar proyectos específicos de clubes de barrio, instituciones deportivas y deportistas de alto rendimiento.

“Creemos que ese debe ser el rol del Estado, diagramar políticas intelgentes, con impacto real y que usen de manera eficiente los recursos públicos. Entendemos que hoy se abre una sinergía que puede ser muy virtuosa entre el Estado, los privados y la sociedad civil organizada en los clubes”, agregó el exministro de Deportes.

Durante la última sesión de 2024, la Legislatura Porteña había votado sobre tablas la modificación de las leyes 1807 (fomento y promoción de las actividades de los clubes de barrio) y 6515 (mecenazgo y patrocinio deportivo), iniciativas del diputado Lammens.

En su gestión como ministro de Turismo y Deportes de la Nación (2019-2023), Lammens llevó adelante los programas Clubes en Obra, con más de 5700 obras en clubes de barrio y en 170 polideportivos, y Hay Equipo, que otorgó 200 mil becas para actividades deportivas a niñas, niños y adolescentes de todo el país, entre otras iniciativas.