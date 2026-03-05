Una marca en movimiento: la transformación digital de My Tokio

La reconocida empresa de merchandising corporativo da un paso adelante con su rebranding, reflejando su evolución hacia un concepto más ágil y moderno.

Con una trayectoria de 10 años en el mercado y una gran flexibilidad para adaptarse al contexto cambiante de nuestro país, la compañía logró consolidarse en el mercado nacional.

La renovación de su marca, página web, catálogo de productos y redes sociales simboliza su compromiso con brindar experiencias personalizadas y soluciones innovadoras, adaptadas a las necesidades actuales de sus clientes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En los últimos años, la compañía experimentó un crecimiento destacado, consolidó su presencia en redes sociales, donde transmite su trayectoria, muestra proyectos y la participación de sus productos en los grandes eventos de marcas líderes en el mercado. Desde lanzamientos corporativos hasta activaciones de marca masivas, el merchandising de My Tokio se destaca por su diseño, funcionalidad y calidad, para generar impacto de marca no solo en lo laboral sino también en distintos momentos del día. La página web ofrece una experiencia digital e intuitiva. Allí, los clientes pueden cotizar productos, explorar soluciones personalizadas y acceder a un catálogo, que reúne lo mejor de la selección premium de artículos corporativos. El catálogo incluye desde accesorios tecnológicos hasta kits personalizados para eventos, packaging y productos ecológicos, pensados para reforzar la identidad de marca de manera estratégica, para aquellas empresas con un propósito sustentable.

My Tokio recibe comentarios muy positivos de sus clientes quienes destacan el valor agregado que genera el asesoramiento estratégico, encontrando el producto indicado para cada acción. La cercanía, calidez, atención personalizada, la rapidez de producción y el compromiso son algunos de los valores que representan a My Tokio.

Con todas estas novedades, la compañía reafirma su propósito de entregar merchandising corporativo de alta calidad, práctico y estéticamente atractivo, acompañando a sus clientes en cada etapa de comunicación y branding. El rebranding, junto a la renovación de su presencia digital, fortalece su posición como referente en el mercado y como socio estratégico para empresas que buscan destacarse a través de soluciones de merchandising innovadoras y personalizadas.

Descubrí My Tokio y llevá tu marca al siguiente nivel: visitalos en www.mytokio.com.ar

Para más información y para conocer las últimas novedades, proyectos y lanzamientos, My Tokio también comparte su universo creativo a través de sus redes sociales:

Instagram: https://www.instagram.com/mytokio?igsh=MW5tbHE2YzU3ZzVxdA==

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mytokio-ar/

Facebook: https://www.facebook.com/mytokio.com.ar

YouTube: https://youtube.com/@mytokio7310?si=Zm39VlUYsoWE6J0d