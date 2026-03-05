Por qué cada vez más inversores argentinos eligen invertir en el mercado inmobiliario comercial de Estados Unidos

Estados Unidos está viviendo un efecto interesante que viene dado por parte de ciudadanos argentinos, quienes han mostrado un gran interés en el Commercial Real Estate estadounidense y, si bien esto no es una novedad, ya que ha existido durante muchos años, durante 2026 este interés parece haberse acrecentado.

Esto se debe a varios motivos, el principal es que tras la pandemia se produjo un efecto suelo en los Estados Unidos, en el cual, las altas tasas de interés que habían disparado la volatilidad en cuanto a los costos de financiamiento finalmente han empezado a estabilizarse, lo cual mejora las condiciones para los inversores en bienes raíces, en especial para los extranjeros.

Otros factores como la reurbanización, y la gran rentabilidad del Real Estate, han contribuido para llamar la atención de estos inversores. En particular, para Argentina, la flexibilización del mercado cambiario ha hecho que sea más sencillo acceder a dólares, lo cual ha significado un incremento de la actividad de ciudadanos de esta nacionalidad en mercados extranjeros.

Hoy analizaremos por qué Estados Unidos se perfila como uno de los mejores países para invertir en Commercial Real Estate desde Argentina.

Relaciones bilaterales más sólidas

Durante 12 años y 6 meses, el gobierno de Argentina se había convertido en un adversario de los Estados Unidos debido a razones ideológicas, contrayendo además una deuda tremenda que reducía las oportunidades de inversión de los argentinos en cualquier mercado extranjero. El viraje político del país ha suscitado una mayor apertura comercial, lo cual ha abierto las puertas para acuerdos comerciales importantes con los Estados Unidos.

Esta relación de cooperación estrecha también ha impactado el bolsillo de los argentinos; al haber más riqueza, los ciudadanos han buscado el mejor lugar para invertirla y los Estados Unidos representa las grandes ligas de la inversión para cualquier latinoamericano. Este período coincide con el período de mayor estabilidad en cuanto a los costos de financiamiento, además de la implementación de mejores tecnologías y de modernización de las tendencias de inversión en Norteamérica, han generado oportunidades crecientes en diferentes ciudades con un potencial enorme en cuanto a revalorización y rentabilidad.

Por otro lado, tecnologías como las ofrecidas por la plataforma Realmo, que combina tecnologías como Location Intelligence, que utiliza IA para empoderar a sus usuarios para identificar las propiedades en las mejores locaciones para invertir, con un potente analizador de Cap Rates que les permite conocer tasas de capitalización por activos y mercados además de Bussiness Placement, que empodera a las empresas con inteligencia artificial para identificar localizaciones ideales para expandir sus negocios. Todo esto para enlazar posibles inversores con posibles compradores de forma más eficaz.

¿Qué ofrece Estados Unidos para los argentinos?

El principal atractivo de los Estados Unidos para los inversores de la República de Argentina es la calidad, estabilidad y sobre todo rentabilidad de los mercados. Para los argentinos que perciben mayores fuentes de ingreso, es vital invertir en mercados con estas características, bien sea para habitar, rentar o incluso crear empresas.

Estados Unidos cuenta además con un sistema mucho más eficiente para proteger la propiedad privada cosa que, de momento, su país aún no ofrece del todo. Es por ello que la idea de invertir en Estados Unidos se hace cada vez más popular.

Conclusión

Los argentinos cuentan con una oportunidad invaluable, con las mejorías progresivas en la economía nacional, la apertura al mundo, además de la resolución de las deudas del país, muchos han empezado a generar riquezas que buscan proteger, y Estados Unidos ofrece las condiciones ideales para rentabilizar mejor estas riquezas. Además, la tecnología facilita mucho el proceso, y herramientas basadas en IA como Realmo se convierten en un aliado indispensable a la hora de encontrar oportunidades de inversión.