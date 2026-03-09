La imagen tradicional del email marketing como alguien inclinado sobre una laptop, arrastrando y soltando bloques como un constructor, se está convirtiendo en algo del pasado. Las perspectivas de Furkat Kasimov, el visionario detrás de un nuevo marco para la retención en el comercio electrónico, dejan claro que el auge de la IA Agentic no es, solamente, una nueva actualización tecnológica, sino que representa un cambio fundamental en la manera en que operan las marcas, desplazando el centro de atención del software operado por humanos a una estrategia en donde opera la IA.

El fin de la era del trabajo manual

Por muchos años, el modelo de comercio electrónico tenía base en lo que Furat Kasimov describía como un modelo de “cubo con fugas”. Las empresas invertían grandes presupuestos en la adquisición de clientes ignorando, en gran medida, la consiguiente pérdida de los mismos.

Cuando intentaban retenerlos, recurrían a plataformas tradicionales de interacción con el cliente que obligaban a los expertos en marketing a asumir un rol de operadores.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para la ejecución de un programa sofisticado, una marca necesitaba un pequeño ejercito: un analista de datos para la segmentación, un redactor para las variaciones de correo electrónico, un diseñador para las plantillas y un desarrollador para gestionar integraciones complejas. Esto generaba una gran carga operativa que, a menudo, impedía competir a los medianos comerciantes.

Kasimov señala que estos sistemas manuales son matemáticamente incapaces de gestionar el comportamiento del consumidor moderno. Los profesionales del marketing suelen gestionar, solamente, de cinco a diez segmentos. Pero la verdadera personalización requiere miles de micro segmentos, un nivel de complejidad que supera la capacidad cognitiva humana.

Ingresando a la fuerza de trabajo de marketing autónoma

GetSelene.ai está transformando esta dinámica con su plataforma de interacción con el cliente basada en IA. Se reemplaza al equipo de marketing tradicional por un equipo de marketing autónomo diseñado para ejecutar el marco de Kasimov.

En esta nueva era, el experto en email marketing, ya no es un ejecutor, sino un estratega.

GetSelene.ai se encarga de las tareas más complejas o intensas del mundo laboral mediante una red de agentes especializados en IA. Un agente analista realiza el monitoreo de datos en tiempo real para encontrar oportunidades ocultas como, por ejemplo, identificar a los clientes que visualizaron artículos específicos durante eventos meteorológicos locales.

Mientras tanto, un agente redactor genera mensajes hiper personalizados, basados en el tono específico de la marca y el contexto de cada cliente. Esta autonomía permite que un solo estratega gestione un programa de retención que, antes, habría requerido un equipo de cinco personas.

La “Audiencia de uno” y la rueda de datos

En el centro de este cambio se encuentra la función “Audiencia Individual” de GetSelene.ai. En lugar de clasificar a los clientes en categorías amplias y estáticas, la plataforma crea un perfil dinámico y unificado para cada usuario.

Este perfil procesa señales de comportamiento, transaccionales y contextuales en tiempo real para determinar el canal, el momento y la recomendación de producto óptimos para cada usuario.

La estructura de Furkat Kasimov se basa en un bucle cibernético que se conoce como la “Rueda de datos”, que comprende los pasos de instrumentación, aprendizaje, acción, medición y repetición. Dado que GetSelene.ai puede cerrar este bucle de manera autónoma y sin intervención humana, puede prevenir la pérdida de clientes antes de que se produzca, en lugar de reacciones después de que un cliente ya se haya marchado.

Democratizando el poder empresarial

Esta transición cambia, radicalmente, la estructura de un equipo de marketing. Los profesionales de esta área que antes dedicaban el 80% de su tiempo a redactar correos electrónicos y crear segmentos, ahora son “orquestadores”. Dedican su tiempo a analizar la información de alto nivel generada por GetSelene.ai, a refinar la historia de la marca y a desarrollar nuevas ofertas de productos.

Quizás, el impacto más significativo sea la democratización del poder empresarial. Históricamente, la personalización para una sola audiencia era un lujo reservado para gigantes con enormes departamentos de ciencia de datos. GetSelene.ai mercantiliza esta capacidad, permitiendo que una pequeña empresa supere en personalización a un minorista de Fortune 500 atrapado en una infraestructura heredada.

Como sugiere Furkat Kasimov, el objetivo de esta tecnología es eliminar el ruido operativo para que la conexión, finalmente, sea auténtica y valiosa.