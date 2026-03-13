La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aumentará los montos que percibirán los jubilados y pensionados durante el mes de abril de 2026. Tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero por parte del INDEC, que marcó una suba del 2,9%, los haberes previsionales se ajustarán en la misma proporción siguiendo la fórmula de movilidad mensual decretada por el Gobierno Nacional.

Con la aplicación de este porcentaje, la jubilación mínima pasará de los actuales $369.600,88 a un haber base de $380.319,31 a partir del próximo mes. Este ajuste por inflación de "dos meses atrás" es el mecanismo central del actual sistema previsional, diseñado para intentar seguir el ritmo de la suba de precios y evitar el rezago de los ingresos de la clase pasiva.

La inflación no cede y volvió a marcar 2,9% en febrero, según el INDEC

El incremento también impactará en el haber máximo del sistema, que escalará hasta los $2.559.188,80 en abril. La medida alcanza no solo a los jubilados del régimen general, sino también a los beneficiarios de pensiones y asignaciones sociales que se rigen por el mismo índice de actualización periódica.

Respecto al bono extraordinario de refuerzo, el Poder Ejecutivo ratificó su continuidad en el Presupuesto 2026. Aunque el monto se mantiene congelado en $70.000 desde hace varios periodos, su aplicación sobre la nueva base previsional llevará el ingreso total de bolsillo para quienes perciben la mínima a los $450.319,31 mensuales.

Impacto en otras prestaciones de ANSES

La actualización del 2,9% se extiende a todo el universo de beneficios que administra el organismo previsional. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima, se ubicará en $304.255,44. Al sumarle el bono de $70.000, los beneficiarios de la PUAM percibirán un total de $374.255,44 durante el cuarto mes del año.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez también verán una suba en sus montos base, quedando fijadas en $266.223,52. Con el refuerzo extraordinario, este grupo de pensionados llegará a un haber final de $336.223,52. En el caso de las madres de siete hijos, el beneficio se equipara a la jubilación mínima, alcanzando los $450.319,31 con el bono incluido.

Las asignaciones familiares y universales no quedan fuera de este ajuste técnico. La Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $136.665,61, aunque cabe recordar que el cobro directo es del 80% ($109.332,80), mientras que el resto se percibe tras la presentación de la Libreta. La Asignación por Embarazo (AUE) tendrá el mismo valor de referencia a partir del próximo calendario de pagos.

El cronograma de cobros para el mes de abril comenzará a ejecutarse cumpliendo con el ordenamiento habitual según la terminación del documento nacional de identidad. Los jubilados con haberes mínimos serán los primeros en percibir los nuevos montos, seguidos por quienes superan dicho umbral, en una logística bancaria que busca evitar aglomeraciones en las entidades financieras del país.

Pablo Das Neves: “El IPC nacional no refleja tan fielmente lo que es la inflación”

Contexto económico y pérdida de poder adquisitivo

El dato de inflación de febrero del 2,9%, que sirve de base para el aumento de abril, confirma una tendencia de estabilización en los niveles de precios para la primera parte del año 2026. No obstante, los analistas económicos advierten que el congelamiento del bono de $70.000 sigue licuando el poder de compra real de los jubilados de menores ingresos, ya que dicho refuerzo no se ajusta por IPC.

Desde el sector previsional señalan que, si bien el haber base acompaña la inflación, el "ingreso total" (haber + bono) crece por debajo del índice general de precios. Esta situación genera que la jubilación mínima, en términos reales, se encuentre todavía por debajo de los valores registrados en períodos anteriores a la implementación del actual esquema de movilidad.

El sistema de actualización mensual busca mitigar este efecto eliminando los saltos trimestrales que existían con la fórmula anterior. La periodicidad de los aumentos permite que el flujo de fondos hacia los hogares de los adultos mayores sea más previsible, aunque la canasta básica del jubilado, afectada por el costo de medicamentos y servicios, suele subir por encima del promedio del IPC general.

ANSES confimó el calendario de pagos de marzo 2026 para jubilados, AUH, AUE y prestaciones por desempleo

Finalmente, ANSES recordó a todos los beneficiarios que no es necesario realizar trámites adicionales para recibir el aumento de abril. Los nuevos montos se acreditarán de manera automática en las cuentas correspondientes según el calendario que el organismo difundirá en los próximos días a través de sus canales oficiales de comunicación y la plataforma Mi ANSES.

GZ