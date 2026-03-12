Pablo Das Neves: “El IPC nacional no refleja tan fielmente lo que es la inflación”

El economista Pablo Das Neves, en diálogo con Canal E, analizó las expectativas de inflación para febrero y explicó por qué las consultoras estimaron un índice cercano al 3%.

“El mes de febrero es un mes que estacionalmente suele ser de menor peso inflacionario que los anteriores”, explicó el economista al analizar el comportamiento histórico de los precios en Argentina.

El especialista recordó que la inflación viene registrando incrementos mensuales sostenidos y que todavía no logró bajar con claridad del nivel cercano al 3%. “Argentina viene ya con varios meses con una inflación que viene subiendo mes a mes y no ha logrado perforar el 2,3% mensual”, señaló.

En ese contexto, la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires se convirtió nuevamente en una referencia clave para anticipar el dato nacional.

“La medición de la Ciudad de Buenos Aires muchas veces funciona como una suerte de proxy de lo que es la inflación nacional”, explicó Das Neves. Según indicó, el índice porteño se ubicó en torno al 2,7%, mientras que el IPC nacional de enero había marcado 2,9%.

Consultoras anticipan un dato cercano al 3%

A pesar de que el dato de la Ciudad de Buenos Aires podría sugerir una leve desaceleración, las consultoras privadas mantienen estimaciones más conservadoras para el dato nacional. “Las consultoras y los principales bancos están analizando un nivel de inflación entre el 2,8% y el 3%”, sostuvo el economista.

Uno de los factores que explican estas previsiones es el fuerte impacto del rubro alimentos y bebidas dentro del índice de precios. “Hay un fuerte peso de lo que es alimentos y bebidas dentro del componente del IPC y eso es lo que genera tensión en el número final”, detalló.

Además, el especialista advirtió que el indicador actual podría estar subestimando el verdadero nivel de inflación debido a la metodología de medición vigente. “El IPC nacional no refleja tan fielmente lo que es la inflación porque tiene componentes que se utilizan desde 2014”, afirmó.

Debate por la medición de la inflación y expectativas del Gobierno

Otro de los puntos que genera debate es la posible actualización de la metodología utilizada para medir el índice de precios. Según Das Neves, el cambio de canasta podría mostrar una inflación mayor a la actual.

“La nueva metodología le da más peso a los precios regulados, como tarifas, transporte o combustibles, que hoy están atrasados”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que existe inflación contenida en varios precios clave de la economía. “Sabemos que en combustibles hay un atraso de aproximadamente el 19%, con lo cual hay mucha inflación contenida”, agregó.

El economista también se mostró escéptico frente a las proyecciones oficiales de inflación para los próximos meses. “Yo, en lo personal, creo que es una expectativa demasiado optimista pensar que la inflación va a empezar con un 1 adelante en pocos meses”, afirmó.

Finalmente, Das Neves sostuvo que el foco del Gobierno y del Fondo Monetario Internacional hoy está puesto en otro objetivo macroeconómico. “Hoy lo que más importa es la acumulación de reservas: mientras el Banco Central siga comprando dólares, otros temas pasan a un segundo plano”, concluyó.

