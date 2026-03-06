La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo esquema de haberes para marzo de 2026, tras la aplicación del índice de movilidad basado en la inflación de enero. Con un incremento del 2,88%, el haber mínimo se ubicó en $369.600,88, cifra que escala hasta los $439.600,88 al sumar el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno decidió mantener sin cambios nominales.

Este ajuste responde a la metodología de actualización mensual que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC con dos meses de rezago. La suba de marzo impacta no solo en las jubilaciones y pensiones del sistema contributivo, sino también en las prestaciones no contributivas y en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que mantienen su proporcionalidad respecto a la mínima.

A pesar del incremento porcentual, la capacidad de compra de los beneficiarios que perciben el haber mínimo enfrenta el impacto del congelamiento del bono. Al permanecer fija la suma de $70.000 desde hace meses, el peso relativo de este refuerzo dentro del ingreso total de los jubilados disminuye, lo que provoca que el aumento efectivo de bolsillo sea inferior al 2,88% nominal que dicta la fórmula de movilidad.

Para el mes de marzo, la ANSES estableció que el tope máximo de ingresos para percibir el refuerzo total es de $439.600,88. Aquellos beneficiarios que, tras el aumento del 2,88%, superen el haber mínimo de $369.600,88 pero no alcancen el techo mencionado, recibirán un bono proporcional hasta completar el monto de la jubilación mínima con refuerzo incluido.

El impacto en las Pensiones No Contributivas y la PUAM

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) percibirán en marzo un haber de $295.680,69. Al sumarse el bono de $70.000, el monto total cobrado ascenderá a $365.680,69. Esta prestación equivale al 80% de una jubilación mínima y sigue la misma lógica de actualización mensual por inflación que el resto de los componentes del sistema previsional.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez quedaron fijadas en $258.720,61 para el tercer mes del año. Con el agregado del refuerzo previsional, estos beneficiarios recibirán un total de $328.720,61. En el caso de las madres de siete hijos o más, el haber se equipará a la jubilación mínima, percibiendo los $439.600,88 finales.

La brecha entre el aumento nominal y el ingreso real se ensancha para quienes perciben haberes superiores a la mínima. Los jubilados que cobran por encima del tope de $439.600,88 no recibirán ningún tipo de bono o refuerzo, percibiendo exclusivamente el incremento del 2,88% sobre su haber base. Esto genera un achatamiento de la pirámide previsional donde los estratos medios pierden terreno frente a la inflación.

Dinámica del IPC y el retraso en el poder adquisitivo

La aplicación del IPC de enero, que fue del 2,88%, marca el ritmo de la actualización de marzo siguiendo el decreto de necesidad y urgencia que modificó la ley de movilidad. Este sistema busca que los haberes no pierdan contra la inflación futura, aunque la indexación con dos meses de retraso obliga a los jubilados a absorber el impacto de los precios de febrero y marzo antes de ver compensado ese gasto.

El calendario de pagos se distribuirá según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), comenzando por los haberes que no superen la mínima. Desde el organismo previsional confirmaron que el bono se liquidará de forma conjunta con el haber mensual en una sola cuota, evitando el desdoblamiento del pago que ocurrió en períodos de transición normativa anteriores.

