Créditos ANSES: cómo hacer el pago voluntario y cancelar la deuda antes de tiempo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó el pago voluntario para quienes mantienen deudas por Créditos ANSES y buscan cancelar total o parcialmente su préstamo antes de tiempo, una alternativa digital que permite adelantar cuotas sin esperar el descuento automático mensual sobre la prestación y que impacta directamente en la situación crediticia informada al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La medida está dirigida a beneficiarios que hayan tomado un préstamo a través del organismo previsional y deseen reducir el monto de las cuotas o saldar el crédito de manera anticipada. La gestión se realiza de forma digital, ingresando al sitio oficial con clave personal y número de CUIL.

ANSES confimó el calendario de pagos de marzo 2026 para jubilados, AUH, AUE y prestaciones por desempleo

Desde el organismo recordaron la importancia de mantener las cuotas al día, ya que el historial de pago y la situación crediticia de cada titular es informada al BCRA y se encuentra disponible para entidades financieras y de riesgo crediticio, que la consideran para futuras operaciones.

Cómo funciona el pago voluntario de Créditos ANSES

Quienes tengan un Crédito ANSES para trabajadores en relación de dependencia pueden pagar cuotas o cancelar el préstamo por internet mediante la aplicación Pago Voluntario, disponible en mi ANSES o en la app oficial. Esta herramienta permite consultar el estado del crédito, abonar cuotas vencidas —y también la del mes en curso— o cancelar la totalidad del financiamiento.

Para realizar la operación es necesario contar con dos dispositivos: uno para generar el código QR y otro para leerlo. Además, se debe disponer de una billetera virtual con dinero en cuenta para concretar el pago.

Los pagos deben efectuarse únicamente con dinero en cuenta desde una billetera virtual. El código QR generado tiene validez solo durante el día en que se emite; si el usuario necesita abonar en otra fecha, deberá generar uno nuevo. Se pueden crear tantos códigos como sea necesario.

La opción de Pago Voluntario estará disponible alrededor de 10 días, a mediados de cada mes. Las fechas exactas serán informadas dentro de la app mi ANSES.

Pago parcial o total: las modalidades para cancelar la deuda antes de tiempo

El sistema ofrece dos modalidades para quienes buscan cancelar la deuda antes de lo previsto. La primera es el pago parcial, que permite abonar cuotas vencidas y la del mes en curso.

Beca Progresar ANSES, cómo saber si se cobra en marzo

En este caso, el usuario debe seleccionar las cuotas en orden cronológico, comenzando por la más antigua, respetando la secuencia establecida por el sistema.

La segunda alternativa es el pago total, que habilita la cancelación completa del crédito, incluyendo cuotas impagas y a vencer. En el caso de las cuotas futuras, solo se abona el capital pendiente y los gastos administrativos, si correspondieran, lo que permite cerrar la deuda de manera anticipada.

Para realizar el pago voluntario, el trámite se inicia ingresando a mi ANSES o a la app oficial y dirigiéndose a la sección Créditos ANSES > Pago voluntario trabajadores, donde se debe seleccionar el crédito y optar por la modalidad de cancelación total o parcial. Luego, el usuario tiene que elegir las cuotas: en el pago parcial se pueden abonar las vencidas o las del mes en curso, mientras que en el pago total se seleccionan todas. Finalmente, tras confirmar las cuotas, se debe hacer clic en “Iniciar pago”, escanear el código QR con el celular y completar la operación desde una billetera virtual con dinero en cuenta.

Por qué vuelven a debatirse los Créditos ANSES

Los créditos otorgados por ANSES fueron dados de baja en 2025 mediante el decreto 421/2025, como parte de un proceso de ajuste y reordenamiento del gasto público. Sin embargo, el fuerte endeudamiento de jubilados, beneficiarios de asignaciones y trabajadores informales volvió a poner el tema en agenda.

Según los fundamentos del proyecto, una gran parte de estos sectores enfrenta altas tasas de interés en tarjetas de crédito, financieras y fintech, lo que vuelve casi imposible salir del circuito de deuda.

GZ / lr