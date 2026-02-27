Reforma laboral y jubilaciones: Eugenio Semino alerta sobre el “desfinanciamiento” del sistema previsional

En diálogo con Canal E, Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, analizó el impacto de la reforma laboral sobre el financiamiento previsional y lanzó duras críticas al tratamiento legislativo.

En entrevista con Canal E, Semino trazó un diagnóstico crítico sobre el efecto que la reforma laboral podría tener en el sistema jubilatorio argentino y alertó por la fragilidad estructural de su financiamiento.

Desde el inicio, fue contundente: “El financiamiento de la Seguridad Social de la previsión proviene precisamente del trabajo y, como todos sabemos, y del fisco”. Semino recordó que el sistema argentino es un “sistema de reparto asistido”, sostenido en un 50% por aportes laborales y en otro 50% por recursos fiscales.

El primer problema, explicó, es estructural: “Tenemos casi un 50% de trabajadores no registrados en negro, obviamente aportancero”, lo que debilita de base cualquier esquema previsional.

El FAL y el antecedente histórico

Uno de los ejes de su preocupación es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir indemnizaciones con aportes patronales. Según detalló, el fondo se integraría con el 1% de las contribuciones de grandes empresas y el 2,5% de pymes, con posibilidad de incrementarse.

Para Semino, la promesa de que esta medida generará más empleo registrado carece de sustento empírico: “Esto nunca ocurrió en Argentina, aunque sí ocurrieron medidas como las que plantea esta ley”, recordó, aludiendo a la rebaja de contribuciones patronales de los años 90.

Apoyado en argumentos económicos, añadió: “Las empresas toman nuevos empleados cuando tienen demanda. Es decir, hoy tenemos un consumo que no crece, por lo cual lo más factible es que esto no pase”.

También cuestionó que la administración del fondo quede bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores, evocando la experiencia de 2008 con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad: “Nunca fue un solo peso para los jubilados”, enfatizó sobre el uso de esos recursos por parte de distintos gobiernos.

Jubilados en emergencia y debate “obviado”

Semino sostuvo que el debate legislativo fue insuficiente en materia previsional: “Sin lugar a dudas, fue obviado. Como es obviado todo lo de los jubilados”, afirmó.

Describió una situación social alarmante: 5 millones de jubilados y pensionados con haberes de 440.000 pesos y un bono congelado desde marzo de 2024 en 70.000 pesos. “Lo que estamos viendo es que se desatiende la cuestión en sí misma… y que muy poco importa la vida en sí misma del jubilado”, denunció.

El dirigente fue aún más crudo al describir el impacto social: “Con jubilados que literalmente están sufriendo no sólo la pérdida de su calidad de vida, sino que se están perdiendo vidas. Es decir, no es amarillismo, no es tremendismo”.

Finalmente, anticipó que la reforma podría judicializarse y reveló una acción iniciada junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez contra el veto que impidió incorporar el bono al haber jubilatorio. “Estamos hoy en pleno proceso litigando con el Estado Nacional”, confirmó, y subrayó que el bono actualizado “ya debiera ser de 150.000 pesos”.

Para Semino, más allá de las reformas estructurales, la urgencia es inmediata: “Hoy hay que inyectar plata para que el jubilado pueda comer, pueda comprar sus medicamentos, pueda tener atención médica y pueda estar bajo un techo”.

