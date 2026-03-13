"El dato de la inflación es duro para el gobierno", alertó Carlos Heller en "QR!"

En la última emisión de “QR!”, emitido por Canal E, el conductor Pablo Caruso y el especialista en economista Guido Bambini analizaron los últimos datos de inflación y cómo afectan a la economía doméstica.

El especialista destacó que la inflación de febrero se aceleró respecto a enero y marca el cuarto mes consecutivo de suba interanual. Entre los principales factores están los servicios básicos, que subieron 6,8%, y la carne, con aumentos de alrededor del 7%. “Todo lo que es inevitable, como servicios y alimentos, sigue subiendo y reduce lo que la gente tiene disponible para otros gastos cotidianos”, señaló.

La inflación no cede y volvió a marcar 2,9% en febrero, según el INDEC

Durante el programa también se analizó la inflación núcleo, que excluye variaciones estacionales y reguladas, y que alcanzó el valor más alto desde marzo de 2025. “Este índice refleja el comportamiento real de los precios y muestra la dificultad de frenar la inercia inflacionaria de alrededor del 3% mensual”, agregó Bambini.

El exdiputado nacional Carlos Heller intervino y destacó la dificultad del gobierno para cumplir sus proyecciones: “El dato de la inflación es duro para el gobierno. El presupuesto prevé un 10,1% para todo el año, pero con este ritmo mensual será complicado lograrlo”, afirmó.

Inflación: en febrero fue de 2,9% en Argentina y el NEA volvió a ubicarse por encima con 3,1%

También remarcaron que los alimentos y bebidas suben por encima de la inflación general. Este mes, la canasta básica alimentaria registró un aumento del 3,2%, con la carne como uno de los principales motores.

Bambini concluyó que la persistencia de la suba de precios impacta directamente en la capacidad de consumo de los hogares: “Si solo consideramos servicios y alimentos, el efecto en los bolsillos es muy fuerte. Cada vez queda menos dinero disponible para otros gastos”.

LB