Inflación en Córdoba a tono con la nacional: subió 2,6% en febrero

El Índice de Precios al Consumidor de Córdoba (IPC-Cba) registró en febrero de 2026 un incremento de 2,6% respecto al mes anterior, según informó la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia. Con este resultado, la inflación acumulada en el primer bimestre del año alcanzó el 5,1%, mientras que la variación interanual llegó al 31,9%.

La inflación de febrero fue del 2,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), repitiendo el mismo registro que en enero. Con este resultado, el aumento de precios acumulado en los últimos doce meses alcanzó el 33,1%, mientras que en el primer bimestre del año la suba llegó al 5,9%. El presidente Javier Milei sostuvo que la inflación comenzaría a desacelerarse a partir de marzo y proyectó que el índice podría acercarse a niveles cercanos a cero entre julio y agosto.

Inflación de febrero en Córdoba

De acuerdo con el informe oficial, la suba del nivel general se explicó principalmente por el aumento de precios en alimentos y bebidas no alcohólicas, donde se destacaron incrementos en carne bovina, carne de aves y verduras. También incidieron las variaciones en el capítulo vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, especialmente por ajustes en gas y electricidad.

Al analizar la composición del índice, los bienes —que representan el 61% de la canasta— registraron un aumento mensual de 2,5%, mientras que los servicios —con un peso del 39%— subieron 2,9% durante el mismo período.

Otra clasificación del IPC distingue entre precios estacionales, regulados y el resto de los productos que integran la canasta. En febrero, los bienes y servicios estacionales mostraron una caída de 0,5%, mientras que los regulados aumentaron 3,2%. En tanto, la denominada inflación núcleo —que excluye los componentes más volátiles— registró una suba de 2,9%.

El IPC-Cba mide mensualmente la evolución de los precios de un conjunto representativo de bienes y servicios consumidos por los hogares urbanos de la ciudad de Córdoba. Para su elaboración se relevan cerca de 16.500 precios correspondientes a 493 productos en más de 1.500 establecimientos, incluyendo comercios tradicionales, supermercados, prestadores de servicios, colegios y viviendas en alquiler.