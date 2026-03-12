Por la guerra en Medio Oriente, los viajeros argentinos priorizan destinos de América y Europa

La Semana Santa 2026 está a la vista y este año tiene una particularidad: se celebra desde el domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril y el jueves 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas queda dentro de esa semana.

Del análisis de las tendencias de reservas de Civitatis surge un notable dinamismo en los mercados, con la influencia lógica que representa el conflicto armado en Medio Oriente.

Esos datos revelan que los viajeros están priorizando la seguridad y la riqueza cultural de destinos consolidados. Sin dejar de lado destinos como Japón o sudeste asiático que siguen acaparando muchas reservas, las zonas geográficas con mayor aceleración en la última semana son:

Europa : Destinos como Roma, Atenas, Budapest o Cracovia lideran la demanda con un crecimiento espectacular.

España : Las ciudades andaluzas viven un renacimiento, con Sevilla, Granada y Córdob a; además del repunte en destinos líderes como Madrid, Barcelona o las islas Baleares.

Latinoamérica: El continente americano se consolida como el gran refugio. Destinos como Río de Janeiro y Buenos Aires se destacan como motores de crecimiento en la región, con un incremento de 69,3% y 47,4% respectivamente. Países como México, Colombia o República Dominicana también aceleran por encima de la media.

Norteamérica: Destinos de ocio como Orlando o Las Vegas registran un aumento mayor al 50%.

Según destacan desde Civitatis, mantienen “una monitorización constante de la situación global para garantizar la mejor experiencia al cliente”. En relación con los destinos que actualmente experimentan una afectación logística en Oriente Medio, “la prioridad absoluta es la tranquilidad del viajero y el apoyo a los partners locales; se trabaja codo con codo con los operadores de tours en las zonas afectadas para ofrecer alternativas flexibles”, aseguran.

Y agregan que, “para aquellas agencias y viajeros cuyos planes se han visto alterados, se han activado protocolos de soporte directo que incluyen la gestión ágil de reembolsos o el cambio de fecha para todas las reservas de las zonas afectadas”.