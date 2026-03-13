Todo lo que necesitás saber sobre el Lollapalooza Argentina 2026: transporte, servicios, gastronomía y novedades

Este viernes 13 el Hipódromo de San Isidro será, una vez más, la sede del Lollapalooza Argentina que tendrá a shows de Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Paulo Londra, Turnstile y Lewis Capaldi y muchos más.

Organizado por DF Entertainment, C3 Presents, Perry Farrell y presentado por FLOW, el festival más grande del país se prepara para tres jornadas llenas de música, arte y gastronomía con una curaduría que reúne a más de 100 artistas globales en cinco escenarios de última generación.

Nuevas incorporaciones: transporte, escenario inmersivo y nuevo mapa

NUEVO SERVICIO DE TRANSPORTE: que puede reservarse de manera online. Con recorridos específicos hacia los puntos estratégicos de la ciudad, los horarios de salida están pautados para viernes y sábado a las 00:30 y 01:30, y el domingo a las 00:15 y 01:00.

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PERRY'S EN FORMATO INMERSIVO: el escenario Perry's evoluciona hacia un formato inmersivo y multisensorial. Con un rediseño técnico de pantallas circulares y luces envolventes, ofrecerá una experiencia visual y sonora de máxima cercanía para los fans de la música urbana y electrónica.

UN PREDIO MÁS FLUIDO CON MENOS CAMINATA Y MÁS MÚSICA: el mapa del festival cambia para acompañar el movimiento natural del público y mejorar drásticamente los tiempos de circulación. Tres de sus cinco escenarios estrenarán ubicaciones estratégicas que permiten ampliar sectores clave.

ZONA RELAX: que funciona como un verdadero oasis verde en el corazón del predio, con áreas de sombra y vegetación diseñado para desconectarse del ritmo intenso y recargar energías sin perder la esencia del festival.

Gastronomía y puestos de hidratación

Con más de 50 puestos, la propuesta incluye desde cocina de autor hasta los favoritos del público. El menú ofrece una variada selección de opciones veganas, vegetarianas y aptas para celíacos.

Además, comprometidos con el bienestar general, el predio contará con Puestos de Hidratación de AYSA distribuidos estratégicamente. Los asistentes podrán recargar sus botellas de forma gratuita para mantenerse hidratados durante todo el día.

Cuidado del medio ambiente

Lollapalooza continuará impulsando iniciativas y espacios como Espíritu verde, Rock & Recycle y la alianza con Amigos de la Patagonia, promoviendo activamente la reforestación de bosques nativos.

Este año, el programa Rock & Recycle renueva su propuesta con un incentivo imperdible: los participantes podrán participar por un Golden Ticket para acceder a los mejores shows de DF Entertainment durante todo el 2026.

El arte visual en el Lollapalooza: los colores de Marta Minujín, un moño gigante y una estructura transparente



Además, Personal marcará un hito en Lollapalooza Argentina: por primera vez en el país, la transmisión del festival será carbono neutral. Para ello se medirá el consumo energético del streaming, el traslado del equipo técnico y el promedio de usuarios conectados a Flow durante los tres días del evento. La huella generada será compensada mediante bonos de carbono certificados provenientes de un parque eólico en Chubut, bajo estándares del organismo internacional Verra.

Kidpalooza

Como todos los años, Kidzapalooza vuelve con shows y actividades para toda la familia hasta las 20. Niños de hasta 10 años podrán ingresar de forma gratuita acompañados por un adulto con entrada.

El registro de hasta 4 menores de 10 años puede realizarse previamente en www.lollapaloozaar.com/kidzapalooza. Las pulseras correspondientes podrán retirarse en Av. Marquez 700 o en los puestos exclusivos de Kidzapalooza ubicados en los estacionamientos del predio.

El Túnel y Las Casitas

Luego de una gran participación en la edición aniversario vuelve El Túnel, un club oculto de carácter inmersivo con una estética retrofuturista inspirada en la ciencia ficción de los años 70 y 80 y Las Casitas, históricas pistas íntimas dedicadas a figuras emergentes de la escena local que contarán con intervenciones artísticas de Damián Linossi, Ainelen Bertotti Burket y Bruno Rodríguez Maraude.

Lolla Cashless: único medio de pago

Para agilizar las compras dentro del predio, el sistema Lolla Cashless será el único medio de pago para gastronomía, bebidas y merchandising. Es indispensable haber retirado la pulsera con antelación en los puntos de canje habilitados para poder ingresar y consumir. Se recomienda cargar dinero a través de la web oficial de Lollapalooza Argentina antes de asistir para evitar filas.

Lockers

Para quienes deseen disfrutar de los shows sin cargas adicionales, el festival ofrece un servicio de Lockers. Con medidas de 45cm x 31cm x 52cm, estos espacios tienen capacidad suficiente para dos cascos de moto o dos mochilas medianas, permitiendo guardar pertenencias de forma segura durante toda la jornada del fin de semana.

Accesos y transporte público

El viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo las puertas abrirán a las 12:30 contando con accesos principales en Av. Santa Fe y Av. Marquez; Av. Márquez e Int. Aphalo y Av. Marquez y Tellier.

Para facilitar el movimiento del público, se recomienda el uso del transporte público que contará con servicios reforzados y horarios extendidos al finalizar el festival.

Trenes Línea Mitre (San Isidro – Belgrano C – Retiro)

Servicio nocturno de 00:00 a 03:00 con frecuencias de 15 minutos.

Líneas de colectivo cercanas al Hipódromo de San Isidro: 60, 168, 203, 333, 338, 343, 365, 371, 407, 437 y 707.

Si preferis moverte en bicicleta, el festival cuenta con un Parking de Bicis habilitado, promoviendo una llegada al festival más sustentable y ecológica.

Objetos permitidos y objetos prohibidos

Se recuerda a los asistentes consultar el listado oficial de objetos permitidos y no permitidos para agilizar el ingreso y disfrutar de una jornada segura, en las redes de Lollapalooza, donde la gran sorpresa está para los fanáticos de K-pop: ¡Podrán corear y bailar sus canciones favoritas de Riize y Katseye al ritmo de sus Lightsticks!



RB/LT