Misiones: prohíben la compra de vehículos para la administración pública

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, dispuso la prohibición de compra de vehículos para la administración pública provincial centralizada, entes autárquicos, sociedades del Estado y organismos descentralizados.

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Prohibición de compra de vehículos para la administración pública

La medida, dispuesta a través del Decreto N.º 375/2026, rige desde la fecha de su firma y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

El decreto precisa que la decisión responde exclusivamente a criterios de eficiencia en la gestión pública y a la necesidad de optimizar la asignación de los recursos disponibles.

“La asignación de recursos a la Administración Pública debe ajustarse estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de las metas y objetivos previstos”, señala el decreto firmado por el gobernador.

Excepciones

Además la norma establece que la prohibición regirá para toda la Administración Pública Provincial centralizada, entes autárquicos, sociedades del Estado y organismos descentralizados, con *excepción de las áreas de Seguridad y Salud Pública*, o aquellos casos que cuenten con autorización expresa del Poder Ejecutivo.

Passalacqua ordenó la eliminación de 114 cargos "para cuidar la plata de los misioneros"

Eliminación de 114 cargos jerárquicos

Días atrás Passalacqua ordenó la eliminación de 114 cargos "para cuidar la plata de los misioneros".

“Respetar el esfuerzo de nuestra gente es, ante todo, cuidar la plata de la familia misionera para que los recursos lleguen mejor a donde tienen que estar”, expresó el mandatario.