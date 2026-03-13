Crimen del camionero Fernando Francovich: el jurado popular declaró culpables a los cuatro acusados

En la últoma jornada del juicio por jurados por el crimen de Fernando Francovich, y tras más de dos horas de deliberación, el jurado popular declaró culpables a los cuatro imputados por el asesinato del camionero santafesino de 33 años, atacado a tiros en marzo de 2023 sobre la Ruta Nacional 16, a la altura de Avia Terai.

La lectura del veredicto se realizó este viernes, minutos después de las 17.20 horas, en la sala de audiencias de Presidencia Roque Sáenz Peña. Allí, el jurado encontró culpable de manera unánime a Celestino Cárdenas del delito de homicidio calificado por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor.

En la misma resolución, también fueron declarados culpables por unanimidad Óscar Alfredo Cárdenas, Carlos Alberto Banega y Mario Andrés Jiménez, todos por el mismo delito, aunque en calidad de partícipes primarios.

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Un veredicto unánime contra los cuatro acusados

La decisión del jurado confirmó en lo esencial la hipótesis que había sostenido la Fiscalía durante el debate: que el crimen de Francovich se produjo en el marco de un plan criminal organizado para cometer robos en la ruta, y que Celestino “Tino” Cárdenas fue quien ejecutó el ataque armado, mientras que los otros tres acusados tuvieron participación necesaria en la maniobra.

La lectura formal fue contundente. Uno por uno, los miembros del jurado declararon la culpabilidad de los imputados, dejando así sellada la responsabilidad penal de los cuatro en el homicidio del transportista.

Para el Ministerio Público, el caso no se trató de un episodio aislado sino de una acción organizada, con reparto de roles y una persecución que terminó de la forma más brutal: con el camionero baleado, intentando llegar con vida hasta una estación de servicio para pedir ayuda.

El asesinato que conmovió al Chaco y a Santa Fe

El crimen de Fernando Francovich ocurrió el 21 de marzo de 2023, cuando el camionero regresaba por la Ruta 16 luego de haber realizado una descarga en Avia Terai. Según la reconstrucción expuesta durante el juicio, la víctima fue interceptada por un grupo de hombres que se movilizaban en una camioneta y que intentaron asaltarlo. En ese contexto, Francovich recibió varios disparos, pero aun gravemente herido logró seguir conduciendo durante varios kilómetros hasta llegar a la estación de servicio de Concepción del Bermejo.

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Allí descendió del camión, pidió ayuda y murió poco después como consecuencia de las heridas. Ese recorrido agónico, reconstruido a partir de testimonios, pericias y registros incorporados al debate, se convirtió en uno de los tramos más impactantes del juicio.

De las últimas palabras al veredicto

La definición llegó luego de una jornada cargada de tensión, marcada por los alegatos de clausura y las últimas palabras de los imputados ante el tribunal y luego por la deliberación del jurado.

En ese tramo final, tres de los acusados insistieron en su inocencia, mientras que Celestino Cárdenas optó por no ampliar sus dichos. “En realidad me hubiera gustado poder decir algo más, pero como les molesta tanto a las partes, prefiero no hacerlo. Prefiero guardarme el silencio”, expresó antes de que el jurado pasara a deliberar.

Después hablaron los otros imputados. Óscar Alfredo Cárdenas dijo: “Voy a proponer mi inocencia, no más. Lo voy a decir una vez más: no soy culpable de nada”. En la misma línea se pronunció Carlos Alberto “Cuchina” Banega: “Soy inocente, eso no más es lo que quiero decir”. Por su parte, Mario Andrés “Choni” Jiménez sostuvo: “Quiero decir que soy inocente, no más”.

Nada de eso alcanzó para convencer al jurado, que finalmente resolvió en sentido opuesto a la postura de las defensas.

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La acusación fiscal que terminó respaldada

Durante los alegatos de clausura, la fiscal de Cámara María Rosa Osiska había insistido en que el homicidio fue la consecuencia de una decisión criminal tomada de antemano: salir a robar en la ruta “a cualquier costo”, incluso matar si era necesario.

También el fiscal Gustavo Valero había señalado al grupo como responsable de una emboscada armada contra Francovich, y ubicó a Celestino Cárdenas como el autor de los disparos. En paralelo, la querella sostuvo que los acusados “tenían un plan criminal” y que la prueba conducía a una sola conclusión posible.

El veredicto conocido este viernes terminó alineándose con esa teoría del caso: el jurado tuvo por acreditado que hubo un homicidio cometido en ocasión de un intento de otro delito, agravado por el uso de arma de fuego, y que los cuatro acusados tuvieron responsabilidad penal.

Qué viene ahora en la causa

Con el veredicto de culpabilidad ya emitido, el juicio por el crimen de Fernando Francovich entra ahora en su etapa final, en la que deberá definirse la consecuencia penal para los condenados conforme a la calificación establecida por el jurado.

El caso tuvo alto impacto desde el inicio, no solo por la violencia del hecho, sino por la imagen del camionero herido intentando salvarse al volante de su vehículo, en lo que se convirtió en una de las escenas más dramáticas de los últimos años en las rutas del Chaco. Este viernes, dos años después de aquel ataque, el jurado dio su respuesta: todos culpables.