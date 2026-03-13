Dalbón sobre Adorni: “Si la necesita a su mujer que vaya a terapia y que pague un psicólogo con la suya”

El abogado penalista Gregorio Dalbón aseguró que si el jefe de Gabinete Manuel Adorni “la necesita a su esposa que vaya a terapia y que pague un psicólogo con la suya” en el marco de la polémica por el viaje a Estados Unidos de Bettina Angeletti en el avión presidencial.

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Denuncia contra Adorni

"El tema del delito principal increíblemente es el hecho de que la mujer haya viajado en el avión presidencial. Aquí hay malversación de caudales públicos, esto no está permitido y además es uso indebido que es un delito de bienes del Estado por parte de una persona que no es funcionaria pública”, explicó el letrado.

“Acá se configura el delito cuando la esposa de Adorni sube al avión presidencial Argentina 01. Así que esto está configurado y confesado por Adorni", precisó en declaraciones a Radio 10.

Además el denunciante cuestionó con dureza los términos utilizados por el funcionario para describir su actividad en el exterior, contrastándolos con la realidad social de la Argentina.

Dalbón remarcó que "este hombre no solamente se subió al avión con la mujer porque decía que era su sostén sino que además dijo que iba a deslomarse a Nueva York, cuando en la Argentina hay gente que te limpia los vidrios, hay gente que todavía va y busca en la basura, hay gente que va a las obras de construcción de casualidad para ver si lo toman”.

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“Con la nuestra se fue la esposa de Adorni a Nueva York”

“No tiene la más mínima idea de lo que dijo ética y moralmente en la palabra deslomarse", enfatizó el abogado al tiempo que aseguró que “con la nuestra se fue la esposa de Adorni a Nueva York”.

También afirmó que "lo que hay hay que analizar acá es si hay enriquecimiento ilícito, si realmente Manuel Adorni le da la declaración jurada para poder hacer un viaje de esas características".

Dalbón añadió que "la explicación que dio Javier Milei no solo es infantil sino que deja al descubierto que no tiene un fundamento fáctico ni jurídico para poder defender realmente a su funcionario".

Por último concluyó que el “propio Adorni reconoce que la necesita a su mujer, que vaya a terapia y que pague un psicólogo con la suya”.