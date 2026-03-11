Un juez de Chaco bajó de su despacho para explicar a trabajadores una causa en trámite: “Sé que hablamos del plato en la mesa”

En un gesto poco habitual en medio de un conflicto judicial en curso, el juez laboral Sergio Bosch bajó este lunes de su despacho para hablar directamente con trabajadores del Ministerio de Producción del Chaco que se manifestaban frente al Juzgado Laboral N°3 de Resistencia.

Los empleados se concentraron frente al edificio judicial para reclamar avances en la causa que iniciaron tras la eliminación del Fondo Estímulo Productivo (FEP), un adicional salarial que, según denuncian, representaba una parte central de sus ingresos.

Durante el intercambio, cuyo video fue difundido por Chaco TV Stream, el magistrado reconoció el impacto que el conflicto tiene sobre los trabajadores y sus familias.“Sé que es un montón. Sé que estamos hablando del sueldo, sé que estamos hablando del plato en la mesa”, expresó Bosch frente a los manifestantes.

Un conflicto que también alcanza a jubilados

En su intervención, el juez también mencionó la situación de los ex trabajadores y jubilados alcanzados por la controversia judicial. Bosch explicó que en los expedientes que tramitan en su juzgado aparecen situaciones personales críticas, con empleados que quedaron sin trabajo, personas enfermas e incluso casos de fallecimientos.

Misterio en Chaco: encuentran la bicicleta de un hombre desaparecido hace cuatro años en una zona rural

“Todos los expedientes que manejo yo es gente que quedó sin trabajo, gente que está enferma, gente que murió en muchos casos”, afirmó.

“No puedo prometer que van a ganar”

Pese a mostrar empatía con los manifestantes, el magistrado dejó en claro que su función es resolver el expediente conforme a derecho y que no puede anticipar un resultado favorable. “Yo no les puedo prometer resultados positivos. Que yo baje, hable con ustedes y estudie el caso no quiere decir que les voy a fallar a favor”, advirtió.

En ese sentido, remarcó que su tarea es respetar la ley y garantizar un proceso justo, sin favorecer a ninguna de las partes. “Mi trabajo es respetar la ley y hacer, si puedo, un poquito de justicia. Pero no les puedo prometer que van a ganar. Tampoco le puedo prometer al actual gobierno que van a ganar ellos”, sostuvo.

Subsidios sin rendir y más de $12 millones bajo investigación en el Instituto del Deporte del Chaco

Representantes de los trabajadores subieron al despacho

Tras el intercambio en la vereda del juzgado, Bosch invitó a un grupo de representantes de los trabajadores a subir a su despacho para mantener una conversación más detallada sobre el estado de la causa. “Me encantaría que suban todos, pero no hay lugar. Voy a recibir a unos cuantos, los que ustedes elijan”, les dijo.

Del lado de los manifestantes, algunos empleados agradecieron el gesto del magistrado por acercarse a dialogar. “Creemos en la Justicia. Agradecemos que haya bajado a dar la cara, para nosotros es muy importante”, expresaron durante el intercambio.

Horror en Chaco por un doble femicidio: la reconstrucción de la noche que dejó un “escenario macabro”

El trasfondo: la disputa por el Fondo Estímulo Productivo

El reclamo de los trabajadores se originó a comienzos de este año, cuando el Gobierno provincial decidió dejar sin efecto el Fondo Estímulo Productivo, un adicional salarial vigente desde 2015. Según denuncian los empleados del Ministerio de Producción, la eliminación del FEP implicó recortes salariales que oscilan entre el 60% y el 80% de sus ingresos mensuales, afectando a unos 600 trabajadores activos y más de 200 jubilados.

Desde el Ejecutivo provincial, en cambio, sostienen que el esquema anterior presentaba iregularidades legales, ya que se financiaba con recursos que debían ingresar a las arcas del Estado. Por ese motivo, la gestión del gobernador Leandro Zdero impulsó su eliminación y anticipó que buscará modificar el marco normativo.