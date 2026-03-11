Misterio en Chaco: encuentran la bicicleta de un hombre desaparecido hace cuatro años en una zona rural

Un hallazgo inesperado en una zona rural de Capitán Solari volvió a poner bajo la lupa la desaparición de Pedro Antonio Ojeda, conocido como “Chami”, un caso que desde hace años permanece sin respuestas en el norte chaqueño. Durante la tarde de este miércoles, cerca de las 14, un vecino que realizaba tareas de recolección de miel en el campo de la estancia “Los Lapachos” advirtió entre la vegetación una bicicleta tipo playera de color verde, en evidente estado de deterioro por el paso del tiempo y parcialmente cubierta por malezas.

Al observar el rodado, el hombre notó que presentaba características similares a la bicicleta que utilizaba Ojeda al momento de su desaparición, por lo que decidió dar aviso inmediato a la Policía.

Peritajes y secuestro del rodado

Tras la alerta, se desplegó un operativo policial en el lugar, con la intervención de peritos del Gabinete Científico del Poder Judicial y del Ayudante Fiscal, quienes realizaron tareas de documentación, registro fotográfico y peritajes preliminares.

Una vez finalizadas las primeras diligencias, la bicicleta fue secuestrada formalmente y será sometida a nuevos análisis en el marco de la causa que investiga el paradero del hombre.

Rastrillajes en la zona

A partir de este hallazgo, las autoridades dispusieron un amplio rastrillaje a pie en el sector rural, con el objetivo de localizar otros elementos que puedan aportar pistas sobre lo ocurrido.

Del operativo participan efectivos de las comisarías de Capitán Solari, Colonia Elisa y Colonias Unidas, junto con personal de la División Investigaciones y de la Policía Rural de Poncho Perdido, que trabajan de manera coordinada en el área.

Las tareas se desarrollan bajo la intervención del Equipo Fiscal N°1 de General San Martín, a cargo del fiscal Guillermo Codutti, quien ordenó profundizar las medidas investigativas tras el hallazgo del rodado.

Una desaparición que sigue sin respuestas

La desaparición de Pedro Antonio “Chami” Ojeda se remonta a septiembre de 2022, cuando fue visto por última vez circulando en su bicicleta en inmediaciones de Capitán Solari.

Desde entonces, su paradero continúa siendo un misterio. El hallazgo del rodado, oculto entre la vegetación en una zona rural, abre ahora una nueva línea de investigación y vuelve a poner el caso en agenda.