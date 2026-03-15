"¿Pero, me van a pagar...?", el notable video-meme de IA sobre Milei y Novelli 'lanzando' $LIBRA

Dura 58 segundos y fue por una sarcástica "Secretaría de Inteligencia Artificial". Se viralizaba en redes este sábado 14 de marzo de 2026, con imágenes y detalles tan vivos, que parecía realmente 'cine', como suele decirse de las obras o las frases notables. Hablamos de un video que llegó a X poco antes de las 6 de la tarde, poco antes que el tema del presunto 'borrador de contrato' con un posible pago de 5 millones de dólares para el presidente Javier Milei, hallado por especialistas informáticos entre documentos que el trader Mauricio Novelli intentó borrar de sus teléfonos celulares, no había llegado a los principales titulares.

Allí se muestra a un presunto Novelli, 'clonado' por la IA, que empieza diciendo, mientras mantiene la mirada fija en una pantalla de computadora "todavía no, todavía no...". Del otro lado lo atiende un tenso Javier Milei, que sostiene el celular junto a su oído y mira también con extremo nerviosismo una pantalla, y la escena parodia una hipótetica llamada del 14 de febrero de 2026 a las 19, instantes antes que Milei tuiteara su ya célebre "difusión de carácter personal" del token $Libra, que apoyaría proyectos Pymes y otros "para el desarrollo del país".

Finalmente llega el "ahora sí..." de Novelli y la escena se traslada entonces a la 'pantalla' del hipótetico celular de Milei, plagiada en forma impecable por la IA, y se ve como un dedo cliquea el post que llevaría a la ciénaga actual, de la que el Gobierno libertario no sabe cómo salir, al punto que cerca de la medianoche del sábado ni los locuaces tuiteros oficialistas, ni el propio Milei ni tampoco "Oficina del Presidente" u "Oficina de Respuesta Oficial" decían una palabra de las pesadas sombras que se cernían sobre el caso $LIBRA desde el celular de Novelli.

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Sigamos con el video de meme, una vez subido el tuit de Milei impulsando $Libra, con el link al contrato del Token, explotan las compras, se ven pantallas de las que abundan en cada cueva de traders con gráficos que estallan, la música agrega intensidad, hay gritos de festejo, un eufórico Hayden Davis corre tirando papeles por su oficina, también aparecen Karina Milei y a Santiago Caputo, todo en una suerte de 'festejo' alocado se supone se debe al boom de compras que tuvo inicialmente $LIBRA en esos primeros instantes.

Una de las escenas del video de @SIA_ARG.

Ya en el final del meme de IA, la imagen va de pronto a los ojos del falso Novelli, que cambió su tono y le dice a Milei "borrá todo que se me fue de las manos...". La expresión azorada pasa a ser entonces la del Milei trucho, que alcanza a preguntar, para completar la parodia: "¿Pero me van a pagar...?". El video iba camino a las 170 mil reproducciones cerca ya de la medianoche del sábado.

Novelli, entre hamburguesas y básquet

Mientras el sábado "libriano" transcurría, volcánico, la cuenta de IG de Mauricio Novelli mostró dos historias de total distensión: una comiendo hamburguesas, y otra ensayando tiros a un aro de básquet:

Las historia de IG de Mauricio Novelli este sábado 14 de marzo...

HB