Murieron tres jóvenes argentinos en un choque frontal cuando viajaban hacia Misiones

Tres jóvenes argentinos murieron en un violento accidente de tránsito ocurrido en el sur de Brasil cuando viajaban rumbo a la provincia de Misiones para visitar a su familia. El choque frontal se produjo durante la noche del viernes sobre la ruta estadual ERS-324, en cercanías del municipio brasileño de Casca, y también dejó herido al conductor del otro vehículo involucrado.

Las víctimas fueron identificadas por la Policía como Jennifer Prosin, de 22 años, y los hermanos Johnathan Gabriel Hübscher, de 22, y Lautaro Mattive, de 17. Según informaron fuentes policiales citadas por medios brasileños y misioneros, la joven era pareja de Johnathan, quien conducía el automóvil al momento del siniestro. Los tres jóvenes eran oriundos de Campo Grande, en la provincia de Misiones, pero residían en la localidad brasileña de Casca. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, habían emprendido viaje hacia su ciudad de origen para visitar a familiares durante el fin de semana.

Cómo ocurrió el accidente

El siniestro se registró pasadas las 22 horas, cuando los jóvenes circulaban a bordo de un Volkswagen Fox por la ruta ERS-324. Por causas que todavía se investigan, el vehículo impactó de frente contra un Ford Focus que transitaba en sentido contrario.

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El otro automóvil era conducido por un hombre brasileño de 50 años, que viajaba solo y sufrió diversas heridas como consecuencia del choque. Tras el impacto fue asistido por los servicios de emergencia y trasladado al hospital Santa Lucía de Casca, desde donde posteriormente fue derivado a un centro de salud de la ciudad de Passo Fundo. Según los primeros reportes de la Policía Rodoviária Estadual, los tres ocupantes del Volkswagen Fox fallecieron en el lugar del accidente debido a la gravedad de las lesiones. El vehículo quedó completamente destruido tras el impacto.

Operativo de emergencia

Luego del siniestro se desplegó un amplio operativo de rescate y seguridad en la zona. En el lugar trabajaron efectivos de la policía vial, bomberos voluntarios del municipio de Casca y personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), quienes asistieron a los involucrados y aseguraron el área.

Las autoridades también confirmaron que el automóvil en el que viajaban los jóvenes tenía matrícula de Santo Antônio do Palma, una localidad brasileña cercana al lugar donde ocurrió el choque. Mientras tanto, la justicia brasileña inició una investigación para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente y establecer las responsabilidades del caso.