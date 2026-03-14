La cadena Amérian lanza en Iguazú su primer hotel de la marca Singular Collection

La hotelería atraviesa una transformación global: menos turismo masivo y más experiencias personalizadas. En ese contexto, la cadena Amérian Hoteles eligió a Puerto Iguazú para lanzar un nuevo concepto de hospitalidad. Se trata de Entre Árboles Hotel Boutique, un espacio que propone alojarse literalmente entre las copas de los árboles de la selva misionera. El establecimiento abrirá sus puertas el 16 de marzo y será el primer proyecto de Singular Collection, una nueva marca creada por la cadena para agrupar alojamientos que se alejan de los formatos tradicionales de hotelería, informó el medio de negocios cordobés Punto a Punto.

La propuesta es singular incluso para un destino acostumbrado a experiencias vinculadas con la naturaleza. El hotel cuenta con 14 “houses” o unidades independientes, distribuidas entre árboles y vegetación nativa, conectadas por pasarelas de madera que conforman un paseo elevado en medio de la selva.

El concepto busca combinar naturaleza, diseño y tecnología. Las unidades incluyen domótica para controlar iluminación, climatización y entretenimiento, además de decks privados y, en algunos casos, piscinas propias ubicadas entre las copas de los árboles. Según explicó el presidente de la cadena, Roberto Amengual, la iniciativa forma parte de una tendencia global que redefine el concepto de lujo en la industria.

“Singular Collection nace para reunir alojamientos que se salen de los parámetros de la hotelería tradicional: propuestas exclusivas y no convencionales, pensadas para sorprender y generar una conexión distinta con el destino”, explicó el ejecutivo.

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Un hotel que nace de la selva



El proyecto se ubica a pocos metros del Hito Tres Fronteras, en un predio que conserva parte de la vegetación original de la selva misionera. La intervención arquitectónica buscó respetar el entorno natural y aprovechar los claros existentes para implantar las estructuras. La arquitectura combina distintas tipologías: Birdhouses elevadas sobre las copas de los árboles, Treehouses a nivel de los troncos y unidades más cercanas al suelo para facilitar la accesibilidad. En todos los casos, el diseño prioriza la privacidad y el contacto con el entorno.

“Entre Árboles inaugura un formato inédito en Argentina: un alojamiento boutique de diseño que propone dormir entre copas y troncos, integrando naturaleza, tecnología y servicio en una experiencia realmente nueva para Iguazú”, afirmó Amengual. La propuesta también incorpora espacios gastronómicos y de bienestar. El restaurante Monarca, con capacidad para 70 comensales, propone una carta gourmet que combina sabores de Argentina, Brasil y Paraguay, integrando productos regionales con una estética contemporánea.

El lujo como experiencia



Más allá del diseño, el proyecto apunta a un tipo de viajero específico: parejas o huéspedes adultos que priorizan experiencias personalizadas, contacto con la naturaleza y propuestas de bienestar. Para Amengual, este perfil responde a un cambio cultural en la forma de viajar. “Observábamos que había hoteles muy singulares que querían sumarse a la cadena, pero no encajaban en nuestros formatos estándar. Entonces surgió la necesidad de crear una marca que los agrupara”, señaló. El objetivo de Singular Collection es sumar propuestas que puedan ir desde estancias boutique hasta glampings o proyectos de fuerte identidad local.