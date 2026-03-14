Kimi Antonelli hizo historia en Shangai y consiguió la pole más joven en la historia de la Fórmula 1

Cada día más sólido, el italiano Kimi Antonelli, de apenas 19 años, se convirtió este sábado en Shangai en el dueño de la pole position más joven de la historia de la Fórmula 1, al encabezar el orden para la grilla del Gran Premio de China que se correrá este domingo.

Antonelli encabezó el 1-2 de Mercedes, y largará apenas por delante de su compañero George Russell, dejando en el archivo el récord que tenía el alemán Sebastian Vettel, que había logrado una pole a los 21 años, entonces en el Gran Premio de Italia en 2008.

Para Mercedes, el dominio de Australia extiende lo visto en Australia, y Russell, vencedor en Melbourne, se quedó también en Shangai con la primera carrera Sprint de la temporada, manteniendo a raya los intentos de los dos pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

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En la clasificación para mañana, Antonelli voló en su última vuelta de clasificación con un tiempo de 1 minuto 32,046 segundos, una diferencia de 0,222 por delante del líder del campeonato, Russell, que había ganado la carrera al esprint horas antes. "Fue una sesión bastante limpia", dijo el joven piloto italiano, que consideró que su tarea había sido "sin errores y con muchas ganas de la carrera de mañana".

La pareja de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ocupará la segunda fila de la parrilla para la carrera del domingo tras clasificar tercero y cuarto. Luego se situaron los McLaren de Oscar Piastri y el campeón del mundo Lando Norris. Lidiando con problemas en su Red Bull, Max Verstappen solo fue el octavo más rápido, prolongando un fin de semana decepcionante en un auto todavía claramente en apuros.

Colapinto, 12° y mostrando sensibles avances

El piloto argentino Franco Colapinto cumplió una interesante tarea en la clasificación, superó la Q1 y quedó eliminado de la Q2 por la increíble diferencia de 5 milésimas, una situación que hizo que el jefe de Alpine, Flavio Briatore, lo felicitara por la tarea cumplida. El otro piloto de Alpine, el francés Pierre Gasly, quedó finalmente en el séptimo lugar de la grilla.

Colapinto, dando pequeños pasos adelante con su Alpine en Shangai y quedó al filo de la Q3.

La superioridad de los Mercedes quedó explicitada cuando Russell se quedó atascado en una marcha en su primera vuelta de salida en la Q3 y tuvo que regresar a boxes, pero pese a dar esa ventaja, le quedó tiempo para una vuelta lanzada y si bien no pudo superar a su compañero de equipo, Kimi Antonelli, prácticamente igualó su registro y sigue siendo el gran candidato al triunfo de este domingo.

"En la Q2 se rompió el alerón delantero, y luego en la Q3 me quedé parado en pista y no podía cambiar de marcha. En la última vuelta no tenía batería, ni temperatura en los neumáticos, ni nada... Pero el equipo hizo un muy buen trabajo y estoy realmente contento de estar en la primera fila, pudo haber sido mucho peor", amplió el británico tras la clasificación.

El Gran Premio del domingo (07h00 GMT) se disputará a lo largo de 56 vueltas al Circuito Internacional de Shanghái, de 5,451 km.

AFP/HB