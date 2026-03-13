Exguerrillero chileno Galvarino Apablaza: la extradición a Chile se demora en tribunales argentinos

El proceso de extradición del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza volvió a quedar en el centro del debate judicial y político entre Argentina y Chile. Aunque el gobierno argentino avanzó en los últimos meses con decisiones que habilitarían su traslado, el trámite continúa empantanado en los tribunales y podría extenderse por más tiempo del previsto.

Apablaza, conocido como “Comandante Salvador”, fue uno de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una organización guerrillera vinculada al Partido Comunista chileno que actuó durante la dictadura de Augusto Pinochet. La justicia chilena lo acusa de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, además de estar involucrado en el secuestro del empresario Cristián Edwards ocurrido ese mismo año.

El caso lleva más de dos décadas de controversias judiciales y políticas. Apablaza fue detenido en Argentina en 2004 luego de que Interpol emitiera una orden de captura internacional. Sin embargo, el proceso de extradición se frenó años después cuando el gobierno argentino le otorgó el estatus de refugiado político en 2010, decisión que impidió su traslado a Chile.

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Durante años, esa protección fue uno de los principales obstáculos para la justicia chilena, que insistía en su entrega para que fuera juzgado por el crimen del senador Guzmán, fundador del partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI) y una figura clave en la política chilena de la transición democrática.

La situación comenzó a cambiar recientemente cuando la justicia argentina resolvió revocar el estatus de refugiado que Apablaza tenía desde hacía más de una década. Esa decisión abrió nuevamente la puerta para reactivar el pedido de extradición realizado por Chile.

A pesar de ese avance, el proceso no se concretó de inmediato. La defensa del exguerrillero presentó recursos judiciales para frenar la entrega y cuestionó la legalidad del procedimiento. Según sus abogados, una extradición sin cumplir todos los pasos legales podría considerarse irregular y vulnerar garantías procesales.

Las demoras judiciales ocurren en un contexto político particular. Tanto el gobierno argentino como el chileno manifestaron interés en resolver el caso, que también tiene una fuerte carga simbólica para sectores políticos de Chile. El asesinato de Guzmán marcó uno de los episodios más impactantes de la violencia política posterior a la dictadura.

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En Chile, además, el tema volvió a cobrar relevancia en el marco de los aniversarios del crimen y por los cambios políticos recientes. Distintos sectores consideran que la extradición permitiría cerrar uno de los capítulos judiciales pendientes más importantes de las últimas décadas.

Sin embargo, en la práctica, el expediente sigue dependiendo de decisiones judiciales en Argentina. Si los recursos presentados prosperan, el proceso podría extenderse durante meses o incluso años antes de una resolución definitiva.

Por ahora, el destino judicial de Apablaza continúa en manos de los tribunales argentinos. Mientras tanto, el caso sigue generando tensiones políticas, debates sobre justicia internacional y una larga espera para las víctimas del atentado ocurrido hace más de treinta años.

BR