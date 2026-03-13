El 65% de los argentinos le pone un límite a la infidelidad, el último gran tabú nacional

La infidelidad matrimonial se consolidó como el comportamiento social con mayor rechazo ético a nivel global, superando incluso a debates históricamente divisivos como el aborto o el consumo de sustancias.

En Argentina, el 65% de los adultos consultados calificó esta conducta como "moralmente inaceptable", de acuerdo con la encuesta del Pew Research Center publicado este 5 de marzo de 2026.

El dato posiciona al engaño conyugal como el principal límite ético de la sociedad argentina, por encima de otras variables analizadas en el mismo informe, como el consumo de marihuana o los juegos de azar.

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El rechazo en Argentina a la infidelidad es moderado frente al 77% en Brasil

A diferencia de otros temas donde las opiniones varían drásticamente según la región geográfica, la reprobación del adulterio muestra una consistencia notable en los 25 países relevados.

"A través de las 25 naciones, una mediana del 77% de los adultos dice que el hecho de que personas casadas tengan una aventura es moralmente inaceptable", destaca el informe.

Este rechazo supera el 50% en cada uno de los países estudiados, marcando el punto de mayor acuerdo en una agenda de valores que suele estar fragmentada.

En comparación con otros países de la región, el rechazo en Argentina es moderado frente al 77% registrado en Brasil o el 76% en México.

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No obstante, la cifra local duplica el nivel de desaprobación que los argentinos manifiestan hacia el consumo de alcohol (41%) o la homosexualidad (19%), demostrando que el contrato matrimonial sigue siendo un pilar ético de peso en el imaginario social del país.

Un hallazgo contraintuitivo del estudio es la relación entre la edad y el juicio moral sobre el engaño. Contrario a la creencia de una mayor rigidez en sectores adultos, en varias naciones los jóvenes mostraron ser más severos frente a la infidelidad que sus mayores.

En el caso de Canadá, por ejemplo, el 85% de los adultos de 18 a 39 años condena las aventuras, frente al 73% de los mayores de 40. Este patrón sugiere una revalorización de la fidelidad como un compromiso ético fundamental entre las nuevas generaciones.

A nivel global, los países con mayor condena son Indonesia y Turquía, ambos con un 92% de reprobación, seguidos de cerca por Estados Unidos con un 90%.

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En el extremo opuesto, Francia (53%) y Alemania (55%) son las naciones donde la infidelidad matrimonial genera menos resquemores morales, siendo los únicos lugares donde casi la mitad de la población no lo considera un problema ético grave.

El estudio se basó en entrevistas cara a cara realizadas en Argentina a una muestra representativa de adultos durante el primer cuatrimestre de 2025. El diseño muestral permite un margen de error de aproximadamente 3,5 puntos porcentuales para los datos locales, bajo un nivel de confianza del 95%.

Claves de la encuesta

- Qué se analizó: El nivel de aceptabilidad moral de la infidelidad matrimonial frente a otras conductas sociales.

- Resultado en Argentina: El 65% de los consultados la rechaza, siendo la conducta con mayor condena en el país.

- Tendencia global: Es el comportamiento con mayor consenso negativo; el 77% de la mediana global lo considera inaceptable.

- Contraste regional: Argentina (65%) muestra una condena menor que Brasil (77%) y México (76%), pero mayor que el promedio europeo.

ds