Encuesta: un 54% evalúa "mal" al gobierno de Javier Milei y 46,9% cree que es responsable de la situación económica

Una encuesta online de la consultora Pulso Research, en la que participaron 1800 personas mayores de 16 años, con un error probabilístico de +/- 3.5% arrojó resultados preocupantes para la gestión del presidente Javier Milei. Una gran mayoría evalúa negativamente su gobierno y lo responsabiliza de la situación de crisis económica que atraviesa el país.

La gestión del gobierno de Javier Milei obtuvo un 54.8% de opinión negativa, dentro de lo cual el 40.2% la calificó de “muy mala”. Muy alejada de ese porcentaje queda la imagen positiva, que recolecta un 37.2%, lo cual no es un porcentaje menor pero que igualmente evidencia el descontento.

En ese sentido, desde septiembre 2025, el presidente perdió alrededor de 7 puntos porcentuales de apoyo. Este dato sorprende, teniendo en cuenta que, en octubre de 2025, el libertario logró una amplia victoria de su partido en elecciones legislativas. En comunicación con PERFIL, Juan Adaro, director de Pulso Research, calificó la imagen de Milei como “históricamente elástica”. Según explica el consultor, los datos de cada mes respecto de su perfil público, deben leerse en un contexto.

“Esta baja tiene una explicación multicausal”, Adaro propone que la reforma laboral fue un triunfo legislativo que no se logró traducir en términos comunicacionales. “En lugar de instalarla como una medida pro-empleo y pro-crecimiento, la narrativa quedó capturada por la lectura opositora”.

Por otro lado, “la recuperación macroeconómica todavía no se traduce en mejoras concretas en el bolsillo”, lo cual empieza a traducirse en la desilusión de aquellos que votaron al presidente esperando un cambio rápido. La famosa “luna de miel post electoral”, dice Adaro, tuvo una vida corta, no obstante, eso no significa que una recuperación no sea posible si “el gobierno logra mejores resultados en lo micro y reconquista la narrativa”.

A este escenario se suma que la mitad de la población ya responsabiliza a Milei por la situación económica. Por primera vez, quienes atribuyen el escenario negativo a las decisiones actuales del Gobierno (46,9%) superan a quienes señalan como principal responsable a la gestión anterior (41,6%), lo que marca un quiebre en la tendencia que había sostenido al oficialismo durante 2024 y 2025.

Esto marca un punto de inflexión. Durante 2024 y 2025, e incluso durante la campaña electoral que coronó a Milei como presidente, la narrativa de “herencia recibida” funcionó como un activo político efectivo, con sustento en los resultados de las encuestas. En base a esta encuesta, la retorica parece estar acabándose. “Esto no significa necesariamente que la gente haya dejado de asociar al kirchnerismo con el deterioro estructural del país, sino que la paciencia para seguir esperando resultados bajo ese paraguas argumental se está acortando”, opinó el director de Pulso Research.

En este contexto, el discurso puede seguir siendo utilizado por el gobierno, pero perdió la capacidad de ser una respuesta estructural y suficiente, “la ciudadanía empieza a exigir que el diagnóstico se traduzca en soluciones concretas y visibles”, agregó.

Los encuestados fueron consultados, también, respecto del rumbo del gobierno. Un 33% lo valoró como “correcto”, mientras que un 52.7% expresó que el cambio va por el camino incorrecto.

Desde PERFIL, se preguntó a Juan Adaro si este resultado podría significar un peligro para la campaña presidencial de Milei, en 2027. El consultor señaló que esto debería ser considerado por el libertario como una advertencia que “haría bien en no ignorar”, pero aún no como un signo de peligro.

Esto se explica debido a la incapacidad de capitalización de la oposición de la mala imagen del presidente. La oposición carece de liderazgo reconocible. El 48,5% de los encuestados no identifica ningún líder opositor claro: el 26,8% "no sabe" y el 21,7% directamente dice "nadie". Entre los que sí mencionan a alguien, Kicillof lidera con 16,4%, seguido por Cristina Fernández de Kirchner con 14,6%.

De todos modos, los referentes de la oposición también recolectan más rechazo que apoyo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires marca un 46.5% de imagen negativa, contra un 41.3% de aprobación. Por su lado, la ex presidenta muestra un 53.2% de desaprobación, contra un distante 42.9% de positiva.

“Pero esa ventaja [de Milei] es pasiva y tiene fecha de vencimiento: a medida que se acerque 2027 y la oposición empiece a ordenarse, el margen de tolerancia se va a estrechar”, aseguró el director de la consultora.

Ajustes y agenda legislativa

Tal como expuso Adaro, una posible explicación de la caída en el desempeño de algunos indicadores podría estar vinculada con la reforma laboral aprobada en sesiones extraordinarias. Según los datos, el 44,6% se manifiesta en desacuerdo con el proyecto votado por el Congreso, mientras que el 35,1% expresa su apoyo.

En términos de percepción, la reforma es vista mayoritariamente como beneficiosa para los empleadores y perjudicial para los trabajadores. El 53,6% considera que favorecerá principalmente a los empleadores, mientras que el 66,2% cree que los principales afectados serán los empleados. Solo el 5,7% sostiene que los empleadores podrían resultar perjudicados.

Además, predominan expectativas económicas negativas asociadas a la medida. El 56,5% cree que la reforma derivará en menos empleo, frente a un 26,8% que espera una mayor generación de puestos de trabajo. En la misma línea, el 56% estima que podría provocar recesión económica, mientras que el 26,9% anticipa crecimiento.

A esto se suma el descontento con la asertividad de las políticas de ajuste. Casi la mitad de los encuestados (47.2%), cree que el gobierno “no está ajustando donde corresponde” y el 30.5% considera que “esta ajustando algunas cosas que corresponden y otras que no”.

Además, un 29.6% considera que los más afectados por las políticas de recorte son los trabajadores. “Lo que los datos de marzo indican es que la ‘indulgencia ciudadana’ —ese crédito extra que se le dio al gobierno por lo disruptivo del cambio propuesto— parece estar llegando a su límite”, comentó Adaro.

“La gente quiere ver resultados no solo en los grandes números sino en la vida cotidiana. Si esa ecuación no mejora, lo que hoy es una señal de alerta puede convertirse en un problema real de cara a la campaña”, cerró el director.

A modo de conclusión, si bien la encuesta expone resultados negativos para la imagen del presidente Javier Milei, el panorama no parece ser del todo negativo.

La elasticidad de su perfil, sumado a que no se haya condensado un liderazgo confiable desde la oposición, abren un panorama en el cual el presidente aun tiene espacio de acción. Sin embargo, aunque los tiempos en Argentina son largos, el gobierno no debería perder de vista que el 2027 es un año electoral para todos, por lo que debe procurar precaución en su accionar para no empeorar su imagen, pero también tener en cuenta que la oposición hará lo posible por mejorar la propia.

