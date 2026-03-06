El Gobierno nacional reglamentó la "Ley de Modernización Laboral" y la promulgó con el número 27.802, por medio del Decretó 137/2026, el debate se reabrió sobre el futuro del trabajo en Argentina al introducir cambios en vacaciones, banco de horas, despidos, convenios colectivos y derecho a huelga. La reforma busca actualizar el marco regulatorio del empleo, pero especialistas advierten que la normativa no contempla de manera integral las transformaciones tecnológicas, digitales y productivas que ya están redefiniendo el mercado laboral.

El eje de la reforma se concentra en instituciones tradicionales del derecho del trabajo argentino, con modificaciones en la organización del tiempo laboral, el sistema indemnizatorio y la regulación de los conflictos colectivos entre sindicatos y empleadores.

El Gobierno reglamentó la reforma laboral, los cambios más importantes

Para el abogado laboral Lucas Battiston, del estudio PASBBA, la paradoja de la norma está en su enfoque conceptual. “La denominada Ley de Modernización Laboral es presentada como una respuesta normativa a los desafíos del mundo del trabajo contemporáneo. Sin embargo, intenta regular el trabajo del siglo XXI con categorías conceptuales y regulatorias propias del siglo XX”.

Según el especialista, esto explica por qué algunos analistas sostienen que la reforma “nace vieja”, ya que no incorpora en su diseño los cambios estructurales que se producen en el empleo digital ni las nuevas formas de organización del trabajo.

"La reforma se concentra fundamentalmente en tres ejes tradicionales del derecho del trabajo argentino: la flexibilización de ciertas instituciones del contrato laboral, la reorganización del sistema indemnizatorio y un intento de mayor regulación del conflicto colectivo y de las medidas de acción que pueden adoptar los sindicatos", describió el abogado para luego agregar que "sin embargo, deja prácticamente intacta la arquitectura conceptual del sistema laboral basado en la relación de dependencia clásica".

Cambios en las reglas del trabajo tradicional

Entre las modificaciones que introduce la ley aparece la posibilidad de reorganizar la jornada laboral mediante sistemas como el "banco de horas", que permite compensar períodos de mayor o menor carga de trabajo sin que necesariamente se liquiden como horas extras.

La reforma también introduce cambios vinculados a las vacaciones, el sistema de despidos y la forma en que se ejecutan las sentencias judiciales en materia laboral, en el marco de una reconfiguración de la arquitectura normativa del contrato de trabajo. Además, se incorporan esquemas vinculados al salario “dinámico”, que habilitan mecanismos de remuneración más flexibles según las necesidades productivas de cada actividad.

Desde una mirada vinculada al impacto tecnológico en el empleo, la especialista en inteligencia artificial Belén Ortega señaló que el debate laboral actual enfrenta desafíos más amplios que los tradicionales. “La inteligencia artificial, la automatización, las plataformas digitales y el trabajo híbrido están redefiniendo qué significa trabajar. Sin embargo, la reforma discute principalmente la relación clásica empresa-empleado”.

Convenios colectivos, sindicatos y derecho a huelga

La normativa también introduce cambios relevantes en el funcionamiento del sistema sindical y en la negociación colectiva entre trabajadores y empresas.

Uno de los puntos más debatidos es la modificación del principio de ultraactividad. Con la nueva regulación, los convenios colectivos con plazo vencido no mantendrán sus efectos en el tiempo hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo, lo que podría modificar la dinámica de las negociaciones.

La CGT presentó un amparo contra la reforma laboral

La ley también incorpora nuevas reglas vinculadas al derecho a huelga y a los bloqueos sindicales, dentro de un intento de regular con mayor precisión las medidas de acción colectiva.

Para Ingrid Toppelberg, consultora internacional en transformación digital y liderazgo, este tipo de discusiones reflejan tensiones propias del modelo laboral industrial. “La reforma laboral intenta resolver el conflicto histórico entre empresas y sindicatos. Pero el gran desafío del futuro no es ese, sino cómo trabajamos los humanos en un mundo donde la inteligencia artificial hace cada vez más trabajo”.

El trabajo digital y el motivo por el que la reforma “nace vieja”

A pesar de los cambios introducidos en el régimen laboral tradicional, varios especialistas coinciden en que la principal ausencia de la reforma aparece en la regulación de las nuevas formas de empleo vinculadas a la economía digital.

Reforma laboral: tras la reglamentación, cuáles son los cambios que afectan al trabajador

En ese sentido, la ley establece que quienes prestan servicios de movilidad o reparto a través de plataformas tecnológicas son prestadores independientes, aclarando que esa relación no implica subordinación ni dependencia laboral.

Para el abogado Battiston, esa decisión refleja el límite conceptual de la reforma. “En lugar de desarrollar una categoría jurídica intermedia que permita proteger a los trabajadores de la economía digital, la ley opta por excluirlos del derecho del trabajo clásico”.

Según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre trabajo en plataformas en Argentina, el empleo mediado por aplicaciones forma parte de un fenómeno creciente dentro de la economía digital y plantea nuevos desafíos regulatorios para los sistemas laborales tradicionales.

En este estudio se destacó que el conductor promedio de UBER tiene 39 años, es miembro de un grupo familiar que cuenta con al menos 3 integrantes y en el 47% de los casos, estos conductores tienen una formación promedio de entre 10 y 12 años de educación terciaria o superior.

Desde el sector tecnológico también señalan que el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo será cada vez más profundo. El CEO de SkyOnline, Rafael Ibañez, afirmó que “la modernización laboral y la adopción de inteligencia artificial están directamente vinculadas”, y sostuvo que la integración de estas tecnologías requerirá no solo marcos normativos adecuados sino también inversión en capacitación, infraestructura digital y desarrollo de nuevas habilidades dentro de las organizaciones.

GZ/ff