viernes 06 de marzo de 2026
POLITICA
PELEA

La CGT presentó un amparo contra la reforma laboral

La Ley de Modernización Laboral fue oficializada este viernes en el Boletín Oficial.

Marcha CGT Tribunales 02032026
Marcha CGT Tribunales | Pablo Cuarterolo

La CGT presentó este viernes un amparo contra la Ley de Modernización Laboral que fue oficializada en el Boletín Oficial.

En desarrollo

También te puede interesar
En esta Nota