POLITICA PELEA La CGT presentó un amparo contra la reforma laboral La Ley de Modernización Laboral fue oficializada este viernes en el Boletín Oficial. Marcha CGT Tribunales | Pablo Cuarterolo Hoy 12:56 La CGT presentó este viernes un amparo contra la Ley de Modernización Laboral que fue oficializada en el Boletín Oficial. En desarrollo También te puede interesar El plan del Gobierno para eliminar las PASO y complicar al peronismo rumbo a 2027 Llaryora pagará un bono de ayuda escolar de $125 mil a los estatales Día 817: La hegemonía de Karina Milei Patricia Bullrich ironizó sobre la visita de Pichetto a Cristina Kirchner: “¿Está de novio con Cristina?” En esta Nota CGT Reforma Laboral