Javier Milei volvió a apuntar contra los empresarios en su discurso: “Insiste en la lógica de empresarios que no quiere para el país”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que la inflación sigue siendo uno de los principales desafíos de la economía argentina y su impacto no solo se siente en los consumidores, sino también en el funcionamiento de las empresas.

“Es un tema caliente, no solamente para el Gobierno, el tema de la inflación, sino también para los empresarios y en la crisis del consumo, la crisis de la competitividad también”, señaló Ariel Maciel.

Javier Milei volvió a apuntar contra los empresarios

También se refirió a los cuestionamientos del presidente Javier Milei hacia algunos de los principales empresarios del país: “Escuchamos a Javier Milei también hablar nuevamente contra Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, en este caso desde Nueva York, en esta Argentina Week, insistiendo en la lógica de que modelo de empresarios no quiere para el país”.

Según Maciel, el Gobierno busca diferenciarse de un modelo empresarial que depende del Estado para su funcionamiento. “Básicamente aquellos que necesitan del Estado una participación en todo lo que es el formato o las condiciones de competitividad que el Estado Libertario no quiere hacer”, planteó.

La presencia del RIGI en Estados Unidos

Sin embargo, planteó que el propio Gobierno también impulsa incentivos sectoriales, como ocurre con algunos proyectos vinculados a recursos naturales: “De hecho lo que hizo fue ir a vender al RIGI a Estados Unidos cuando, bueno, nada, en ningún lugar del mundo libre, si querés decirlo, necesitas un sistema de incentivos fiscales para poder tener mejores condiciones de funcionamiento”.

En ese sentido, el entrevistado sostuvo que el esquema actual también implica nuevas formas de intervención estatal. “Es un nuevo subsidio, es como cambiar de, cuando subsidiabas antes a la industria, por ejemplo, y ahora la empezás a subsidiar a la minería, a la energía en general”, expresó.

Asimismo, señaló que dentro del propio sector empresario existen disputas de poder que influyen en el escenario económico y político: “Grandes empresarios que en sus peleas casi de ego que llegan a tener con otros, lo que están logrando es desplazar de esa comandancia política dentro de la gremial empresaria a viejos líderes que manejan entidades empresarias grandes”.