Radiografía del colapso informativo: el interés por las noticias en Argentina cayó 32 puntos desde 2017

La relación de la sociedad argentina con el flujo informativo atraviesa su momento de mayor fragilidad desde el inicio de la era digital. Según el Digital News Report 2024 del Reuters Institute, el interés por las noticias en el país se desplomó del 77% en 2017 a un magro 45% en la actualidad. Este fenómeno, analizado localmente por los investigadores Eugenia Mitchelstein y Pablo J. Boczkowski, convive con un nivel de "evasión de noticias" del 45%, lo que posiciona a la Argentina como uno de los mercados con mayor desconexión deliberada por parte de la ciudadanía.

Crisis de confianza y el impacto del cambio político

El ecosistema de medios se encuentra en un estado de agitación permanente, marcado por la llegada de una nueva administración nacional. "El ascenso al poder de Javier Milei no parece haber alterado la estructura de la confianza, dado que la prensa, la radio y la televisión ya estaban claramente divididas en dos bandos: apoyo u oposición", señala el documento. En este contexto de polarización extrema, la confianza general en las noticias se mantiene estancada en un crítico 30%, una cifra que refleja el escepticismo crónico de una audiencia que se siente saturada por el sesgo editorial.

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A pesar de este escenario sombrío, algunas marcas logran retener cierta autoridad moral. Telefe Noticias lidera el ranking de confianza con un 55%, seguido por TN (Todo Noticias) con un 50%, e Infobae con un 49%. Sin embargo, el informe advierte que incluso estos líderes enfrentan el desafío de la irrelevancia ante los sectores más jóvenes. En términos de alcance digital, Infobae retiene el primer puesto con un 40% semanal, pero la capacidad de los medios para monetizar estas visitas es marginal: solo el 15% de los argentinos paga por suscripciones digitales.

El giro irreversible hacia el video y la caída de Facebook

La arquitectura del consumo cambió de forma drástica, alejándose de los buscadores y las portadas directas. El uso de Facebook para informarse en Argentina sufrió un declive histórico, pasando de niveles de dominio absoluto a un 37% en 2024. Este vacío lo ocupan plataformas audiovisuales como YouTube e Instagram, ambas con un 33% de preferencia informativa. El crecimiento de TikTok (13%) es particularmente agudo en los segmentos menores de 24 años, quienes ya no "entran" a los medios, sino que se encuentran con la actualidad de forma incidental en sus feeds.



"Dos tercios de la población argentina (66%) accede a videos cortos para informarse al menos una vez por semana", destaca el reporte como una de las tendencias más fuertes. Este cambio de formato favorece a los creadores de contenido individuales por sobre las redacciones tradicionales. El 51% de los jóvenes admite prestar más atención a influencers y personalidades de redes que a los periodistas de medios establecidos (39%), lo que fragmenta la conversación pública y debilita la capacidad de los medios de actuar como árbitros de la verdad.

Resistencia a la IA y el refugio en WhatsApp

La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en las redacciones genera una sospecha generalizada en el mercado local. El 45% de los argentinos manifiesta sentirse "incómodo" con la idea de que las noticias sean producidas principalmente por algoritmos, especialmente en temas de política y economía. La audiencia demanda una participación humana visible; el nivel de aceptación de contenidos generados puramente por IA es de apenas el 19%, lo que impone un límite ético y comercial a la automatización que buscan implementar las empresas periodísticas.

Por otro lado, la comunicación privada se consolida como el principal canal de distribución. WhatsApp sigue siendo la red social más utilizada en Argentina para el consumo y discusión de noticias con un 51% de penetración. Esta migración hacia espacios cerrados —las denominadas "cavernas digitales"— dificulta la fiscalización de la información y potencia la circulación de contenidos sin verificar, alimentando un ciclo de desconfianza que los medios tradicionales no logran romper.

Saturación emocional y el fin de la intermediación

La denominada "fatiga informativa" no es solo una cuestión de volumen, sino de contenido. El 46% de los argentinos que evitan las noticias lo hacen porque el contenido les resulta repetitivo, les genera ansiedad o sienten que no pueden influir en los hechos relatados. Este desapego democrático se traduce en un menor consumo de medios públicos, cuya credibilidad se ubica en el 35%, y en una búsqueda de formatos de "entretenimiento informativo" que mezclan la actualidad con el humor o el comentario personal.

Finalmente, la estructura de costos de los medios privados se encuentra bajo una presión asfixiante. "Frente a la inflación rampante y la eliminación de la publicidad oficial, la presión sobre las noticias de propiedad privada ha aumentado", indica el análisis. Esta fragilidad económica limita la inversión en periodismo de investigación y empuja a las empresas a priorizar el tráfico rápido por sobre la calidad, lo que a su vez retroalimenta el ciclo de baja confianza que el informe documenta con crudeza.

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El cierre de este ciclo informativo se da en un mercado donde el 34% de los usuarios escuchó algún podcast en el último mes, buscando refugio en formatos de mayor profundidad y menor estridencia. Sin embargo, la brecha entre el alcance masivo y la confianza efectiva sigue siendo el mayor interrogante para la sostenibilidad del periodismo en Argentina. El país ocupa actualmente el puesto 66 de 180 en el Ranking Mundial de Libertad de Prensa de RSF, una posición que refleja las tensiones crecientes entre el poder político y la labor informativa.

Claves de la encuesta

Desinterés récord : El interés por las noticias en Argentina cayó del 77% (2017) al 45% (2024).

: El interés por las noticias en Argentina cayó del 77% (2017) al 45% (2024). Confianza estancada : Solo el 30% de los argentinos confía en las noticias en general.

: Solo el 30% de los argentinos confía en las noticias en general. Evasión activa : Un 46% de la población evita informarse para no afectar su salud mental.

: Un 46% de la población evita informarse para no afectar su salud mental. Liderazgo de marca : Telefe Noticias (55%) y TN (50%) son las marcas más confiables; Infobae lidera en alcance digital (40%).

: Telefe Noticias (55%) y TN (50%) son las marcas más confiables; Infobae lidera en alcance digital (40%). Rechazo a la IA: Solo el 19% de los usuarios locales acepta noticias generadas mayoritariamente por Inteligencia Artificial.

Ficha Técnica: Estudio basado en una encuesta online realizada por YouGov entre finales de enero y principios de febrero de 2024. La muestra total fue de 94.943 adultos en 47 mercados. En Argentina se relevaron aproximadamente 2.000 casos, representativos de la población urbana con acceso a internet, con un margen de error de +/- 2,2%