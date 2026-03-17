Mahiques defendió a Milei, dijo que es "imprudente" señalarlo en la causa $Libra y se enfocó en la filtración de información

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sostuvo este lunes por la noche que resulta necesario “dejar que la Justicia investigue la causa $Libra”, al tiempo que calificó de "imprudente" señalar al presidente y de “muy grave” que se haya filtrado información confidencial del expediente del fiscal Eduardo Taiano que involucra a Javier Milei por la presunta criptoestafa perpetrada el 14 de febrero del 2025.

Las declaraciones se dan en el marco del último escándalo en la causa, luego de que el viernes se conociera que, según los resultados de los peritajes tecnológicos ordenados por la Justicia Federal, el presidente Javier Milei mantuvo una comunicación constante con el lobista y trader Mauricio Novelli en los momentos más críticos del lanzamiento del activo digital, que terminó en una pérdida millonaria para miles de inversores. Además, un mensaje sugiere que el vínculo era de tal confianza que Novelli incluso manejaba el teléfono del mandatario.

“La realidad es que hay una causa por el caso $Libra y hay otra que investiga la filtración de información que salió de un organismo, de la Procuración General de la Nación. Se denuncia que habrían accedido al archivo. Una persona no autorizada habría sacado información y se la habría dado a otra. Esa denuncia es gravísima”, dijo Mahiques.

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Juan Grabois sobre el caso $Libra: “El fiscal Taiano tenía el peritaje hace por lo menos dos meses y ocultó la información”

“Que se haya filtrado es grave. Los Ministerios tienen que colaborar con lo requiere el fiscal o el juez, pero lo más grave es que puede que alguien haya tenido acceso a este archivo, por ende la cadena de custodia no está garantizada”, analizó el funcionario de Gobierno. “No podemos garantizar que parte de este archivo no haya sido manipulado”, insistió el titular de la cartera judicial en declaraciones a LN+.

Mahiques detalló: “Hay una causa que investiga si el material o parte de lo que salió en los medios pudo haber sido adulterado o modificado, y por otro lado se está investigando la causa $Libra”. “Tenemos que dejar que la Justicia investigue la causa $Libra”, instó el ministro. Recordó asimismo que el Ministerio de Justicia, cuando estaba al frente su antecesor Mariano Cúneo Libarona, elaboró un informe sobre la causa que entregó a la Justicia.

En otra entrevista que brindó este lunes, Mahiques dijo: "Un dato no menor: la denuncia de la divulgación del contenido del archivo no la hizo el presidente ni ningún ministro, la hizo el Procurador General de la Nación, que ordenó hacer un sumario interno y a su vez ordenó hacer una denuncia penal, entiendo que contra dos miembros de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal)". Coincidentemente, los expertos informáticos de la DATIP y del Ministerio Público Fiscal fueron los encargados de analizar el celular de Novelli y revelar que habría sido quien le manejaba la cuenta de X (ex Twitter) a Milei.

Un mensaje de Mauricio Novelli sugiere que manejaba el teléfono de Javier Milei: “Le voy a agarrar el cel para darle RT”

“Mi idea no es generar controversia. No opino de causas en trámite. Pero no puedo dejar pasar y no decir lo que pienso. El que tiene facultades para imputar a alguien es el fiscal. El proceso de condena es muy complejo. Intervienen varios magistrados, varias instancias. Recién ahí alguien puede decir que una persona es culpable de un delito. Hablar con tanta liviandad de que una persona es culpable de un delito sin haber siquiera haber estado imputado, y más cuando se trata del presidente la Nación, me parece imprudente por lo menos”, defendió el ministro.

“El único poder facultado para responsabilizar a alguien es el Poder Judicial. Es una comisión política [la que investigó en la Cámara de Diputados] pero hablar con tanta liviandad me parece imprudente”, insistió el funcionario en diálogo con A24.

Por qué los diputados señalan a Milei en la causa $Libra

El análisis de los dispositivos móviles, confirmado por registros judiciales, reconstruye una secuencia de llamadas y mensajes que contradicen la versión oficial de una “promoción desinteresada” de la criptomoneda. Entre las horas previas y las 19:01 del 14 de febrero (momento exacto de la publicación del código de inversión en las redes del presidente), Milei y Novelli intercambiaron al menos cinco llamadas telefónicas y varios mensajes de texto.

Ahora la Justicia investiga si fue el propio trader quien le envió al mandatario el código alfanumérico que los usuarios debían utilizar para comprar el token. Es más: tras el desplome del valor de $Libra y el estallido de las denuncias en redes sociales, el flujo de llamadas no se detuvo.

Durante la madrugada del 15 de febrero, se registraron más de una veintena de comunicaciones entre Novelli, el Presidente y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Mauricio Novelli y Javier Mliei

Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica y presidente de la comisión investigadora de lo sucedido con el activo digital, precisó que además en los registros “aparece que Milei le informó a Novelli que daría la entrevista a Jonatan Viale e intercambiaron ideas sobre qué responder y qué callar”.

“Está clarísimo que Novelli fue el nexo entre el Presidente y Hayden Davis desde el hotel de Dallas (EE.UU.) donde operaba la base del lanzamiento. Y ahora se confirma que mantuvieron comunicación permanente mientras eso sucedía. La publicación de Milei no fue un hecho aislado ni un error”, detalló el legislador.

Por su parte, el diputado y querellante en la causa Juan Grabois denunció que "Eduardo Taiano tenía el peritaje hace por lo menos dos meses y ocultó la información". "Puedo anticipar que Taiano no va a actuar como corresponde. A pesar de quedar expuesto frente a la opinión pública, hoy para el fiscal es más barato no llamar a indagatoria que enfrentarse al poder. Y es difícil pensar que alguien hace esto gratis”, sostuvo ante PERFIL.

Mahiques defendió a Adorni

Por otra parte, Mahiques este lunes también defendió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó envuelto en un escándalo luego de que se conociera que su pareja, Bettina Angeletti, había sido parte de la comitiva presidencial que viajó a Nueva York la semana pasada, con vuelo y estadía sin cargo en un hotel de lujo de la Gran Manzana.

“Adorni tuvo la entereza y la altura de venir y pedir disculpas. Reconoció el error y se está investigando en la Justicia si hay o no hay delito”, indicó. “Yo no soy quién para juzgarlo. Yo no me puedo poner en juez de la moral de colegas o del jefe de Gabinete”, dijo el ministro de Justicia.

“Hay denuncias penales que se están investigando. Esperemos a ver qué dice la Justicia”, concluyó Mahiques sobre el escándalo del funcionario que se declaró "deslomado" en su trabajo, por lo que debió pedir disculpas y hasta apuntó hacia una posible filtración interna al Gobierno. Adorni asimismo quedó bajo el escrutinio público luego de que se conociera que en febrero viajó junto a su familia y un periodista de la TV Pública a Punta del Este, en un avión privado que costó al menos 3.800 dólares.

ML