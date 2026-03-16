Maslatón sobre el caso $LIBRA: "Milei y Karina no tienen límites para afanar"

El analista financiero Carlos Maslatón cuestionó este lunes con dureza al presidente Javier Milei tras las últimas revelaciones en la causa $LIBRA.

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Causa $LIBRA

“El 14 de febrero de 2025 a las 1901 yo estaba en Carlos Paz, para el festival de Cosquín. Leí de inmediato el tweet de Milei con LIBRA y canté fraude y así lo publiqué”, recordó el consultor.

“Más allá de la inmoralidad y de la ambición criminal financiera que manifestaban con esta acción, quede sorprendido de que hubieran decidido proceder de este modo tan burdo”, aseguró Maslatón.

“Milei y Karina no tienen límites para afanar”

“Yo sabía, por CoinX su anterior fraude promocionado, y porque Milei y Karina no tienen límites para afanar, que estaban dispuestos a cualquier cosa”, sostuvo en una publicación de la red social “X”.

Y luego concluyó: “Pero nunca imaginé que serían, además, tan torpes dejando tanta evidencia delictiva por escrito”.

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Plan económico

“No sé si llega el plan económico, no sé si llega Caputo, pero Milei llega. No sé si gana después porque va a pagar un alto costo político por un plan que es malo y es muy recesivo”, analizó Maslatón en declaraciones al streaming “La Fábrica del Podcast”.

"El kirchnerismo, que no me cansé de putearlo desde el primero hasta el último día, al final tuvo una década muy buena para Argentina, muy competitiva", cerró Maslatón.