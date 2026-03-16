Juan Grabois sobre el caso $Libra: “El fiscal Taiano tenía el peritaje hace por lo menos dos meses y ocultó la información”

“Eduardo Taiano tenía el peritaje hace por lo menos dos meses y ocultó la información”. Juan Grabois está convencido de que el fiscal que tiene en sus manos la investigación del caso $Libra es el responsable de la demora con la que avanza el expediente. Según el diputado, que es querellante en la causa, el análisis de los dispositivos electrónicos de Mauricio Novelli terminó de sumar los elementos necesarios para que sean llamados a indagatoria Javier y Karina Milei. Sin embargo, no cree que suceda en el corto plazo.

“Después de las elecciones, Taiano empezó a retacear información. Si no fuera por las querellas no hubiéramos conocido el contenido de los dispositivos de Mauricio Novelli. El fiscal tenía guardado todo en un disco externo y no lo había cargado al sistema. Por lo tanto, no lo podía ver nadie”, sostuvo Grabois en diálogo con PERFIL.

$LIBRA acerca a Milei al abismo

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El dirigente contó que, en su carácter de querellante, interpuso una queja la semana pasada, luego de que se comenzaran a filtrar chats de Novelli, obtenidos a través del peritaje que realizaron expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), del Ministerio Público Fiscal. Grabois y su equipo le pidieron a Taiano que cargara en el sistema toda la información. Recién entonces pudieron acceder.

En paralelo, Grabois y su equipo también le enviaron una carta al procurador general interino Eduardo Casal para denunciar la demora en la producción de pruebas y solicitar el armado de un equipo especial de investigadores para apuntalar la pesquisa. Esa solicitud aún no fue respondida.

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Una de las primeras fallas que detecta Grabois en la investigación es el tiempo que se tardó en secuestrar los dispositivos electrónicos de Novelli y el resto de los imputados. En total, fueron 15 días. Y si bien se recuperó una parte del contenido que había sido borrado, otra se perdió.

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“Hay un ejemplo concreto: la palabra ‘Libra’ no aparece en los miles de chats que se recuperaron. Con eso ya tenés tu primer problema claro en la investigación”, aseguró el diputado.

El dirigente advirtió que Taiano “comenzó a avanzar en la causa muy al ritmo del deterioro político de Milei, pero a fin de año, después de las elecciones, todo comenzó a trabarse”.

Hasta ahora, solo está disponible el peritaje completo a los dispositivos de Novelli, pero hay poco sobre el contenido de los celulares del resto de los imputados. La información que se conoce a cuentagotas en la prensa aporta cada día un nuevo elemento de análisis.

Nuevos nombres, nuevas preguntas

Grabois insistió en que con lo que ya está en el expediente “está probado, de mínima, que existió un tráfico de influencias y que hubo una negociación incompatible con la función pública”. La nota en la que Novelli habla de un posible acuerdo por US$5 millones le resulta verosímil al diputado.

La historia puede escalar y sumar nombres nuevos, ya que todavía se continúa analizando el peritaje. El equipo de Grabois, por ejemplo, puso el foco en la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que chateó con Novelli. “Hablaron, le pasó el teléfono de dos secretarías y después se volvieron a comunicar, pero no a través de Novelli, sino de su hermana, María Pía”, contó el dirigente.

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En un intercambio en X con Maximiliano Ferraro, Pettovello negó haber recibido al trader aunque esquivó pronunciarse sobre la conversación en sí. “No desmintió los chats y no sabemos si quizás recibió a otra persona. También sería bueno saber cómo Novelli consiguió su número. No sé cuántos empresarios hablan de manera directa con los ministros”, reflexionó Grabois.

La otra mujer mencionada, María Pía Novelli, comienza a tener un rol cada vez más protagónico. Según el diputado, la joven “se presentaba en los mails como miembro del equipo de Javier Milei”. Grabois es también querellante en la causa que investiga a José Luis Espert por el narcoescándalo que explotó en 2025. Durante un allanamiento que se realizó en una de las empresas del exdiputado se encontraron facturas a nombre de la hermana del trader.

“María Pía Novelli emitió facturas truchas para Espert. Es toda una mafia”, se quejó el dirigente.

El presidente, por haber publicado el tuit, es sobre quién debe poner el foco la Justicia, según los querellantes. Pero también insisten en no dejar de observar a la secretaria General de la Presidencia. “Lo que se ve es que Karina Milei lo ayudaba (a Novelli) y no creo que de manera gratuita. También hay transferencias bancarias de Novelli a la hermana del presidente. No importa si fueron 5 o 10 pesos. Hay una vinculación financiera, una incompatibilidad con la función pública y elementos suficientes para que los hermanos Milei sean llamados a indagatoria”, subrayó el diputado.

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Uno de los hallazgos más relevantes del peritaje fue la comprobación de que el 14 de febrero de 2025, antes y después del tuit del escándalo, hubo decenas de llamadas entre los protagonistas de esta historia. Novelli se encontraba en Estados Unidos y se comunicó con el presidente, con su hermana, con Santiago Caputo y también con Demian Reidel. El nombre del extitular de Nucleoeléctrica Argentina fue una de las sorpresas.

“Es probable que estuviera Davis del otro lado del teléfono. No sabemos el contenido de las llamadas, pero sí la duración. Estamos tratando de entender el rol de Reidel. Quizás hubo alguien, no se si habrá sido él, que le dijo al presidente ‘vas a ir preso por esto’”, especuló Grabois.

Como querellante, Grabois analiza presentar este material en los tribunales de Estados Unidos, donde avanza una investigación civil por la criptoestafa. Además, insistió en la necesidad de generar “presión judicial y mediática” para que Taiano avance.

“Puedo anticipar que Taiano no va a actuar como corresponde. A pesar de quedar expuesto frente a la opinión pública, hoy para el fiscal es más barato no llamar a indagatoria que enfrentarse al poder. Y es difícil pensar que alguien hace esto gratis”, cerró.

GL / EM