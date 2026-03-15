Grabois cruzó a Milei luego de que el presidente defendiera a Pattovello por $Libra: "No te va a salvar ni papi Trump" 

El diputado nacional Juan Grabois cruzó fuertemente a Javier Milei este domingo por la noche, luego de que el presidente defendiera a la ministra Sandra Pettovello por las acusaciones de Maximiliano Ferraro en la causa $Libra. En su publicación en X, Grabois instigó: "Están todos hasta las manos, de esta no te salva ni papi Trump".

El cruce comenzó cuando Ferraro planteó interrogantes sobre un supuesto encuentro entre Pettovello y el lobista Mauricio Novelli. La ministra de Capital Humano se encargó de llamarlo por teléfono para negar categóricamente el dato y, luego de que el legislador de la Coalición Cívica se negara a darle la razón en X, Pettovello reforzó su relato de forma tajante.

Para expresar apoyo, Javier Milei compartió el tuit de la ministra y escribió: "Sacales la ficha, son así. Fin". Grabois, que fue confirmado en diciembre de 2025 por la Corte Suprema de Justicia como uno de los querellantes en la causa $Libra, le respondió con un enfático cuestionamiento.

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Un mensaje de Mauricio Novelli sugiere que manejaba el teléfono de Javier Milei: “Le voy a agarrar el cel para darle RT”

“¿Podés desmentir que la secretaria general de la presidencia Karina Milei recibió dinero de Novelli? ¿Podés desmentir que el día que se consumo la estafa Libra hubo al menos 20 llamadas entre vos y Novelli o entre éste y Karina Milei? ¿Podés desmentir que Karina Milei le facilitó el teléfono de Sandra Pettovello a Novelli para que proponga sus negocios? ¿Podés desmentir que existe documentación que prueba un acuerdo económico millonario con Novelli? Están todos hasta las manos, de esta no te salva ni papi Trump.”

Mientras que Milei este domingo se dedicó a tuitear sobre diversos temas de agenda, se limitó a definir el criptoescándalo como una "mafia mediática". Por su parte, Grabois se refirió al presidente estadounidense por su asociación táctica por el alineamiento de la gestión libertaria con Washington.

El diputado de Unión por la Patria fue uno de los protagonistas de la noche de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, este mes. Llegó a su banca con un cartel que confeccionó a mano con la leyenda "$Líbranos del mal", que se encargó de exhibir ante los fotógrafos presentes en el recinto y también para que lo vieran los legisladores del oficialismo y los militantes que alentaban al líder libertario desde los palcos. Más tarde tuvo un fuerte cruce con el presidente Javier Milei, quien lo calificó de "oligarca disfrazado de pordiosero".

Diputados convocan a una conferencia de prensa por la causa $Libra

Diputadas y diputados integrantes de la Comisión Investigadora sobre el caso $Libra convocaron a una conferencia de prensa para este lunes 16 a las 16 en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El encuentro se realizará a raíz de los hechos recientes que tomaron estado público en torno a la causa y que guardan relación con el informe final que la comisión presentó en noviembre de 2025.

Minuto a minuto: las llamadas de Novelli con Milei, Karina y Santiago Caputo la noche del 'rug pull' de $Libra

Durante la conferencia, los legisladores brindarán precisiones sobre las nuevas informaciones conocidas públicamente, su vínculo con las conclusiones ya elaboradas por la comisión investigadora y los pasos institucionales que consideran necesarios tanto en el ámbito legislativo como en el judicial.

La convocatoria se dispuso horas después de trascender que el teléfono celular del lobista Mauricio Novelli contenía una anotación sobre un presunto acuerdo por 5 millones de dólares vinculados al apoyo del presidente Javier Milei al criptoactivo $Libra, según copias del documento difundidas en la causa judicial.​

Ese “memo”, que peritos del Ministerio Público Fiscal recuperaron tras un intento de borrado, detalla tres pagos en tokens o efectivo: un adelanto, otro ligado a un tuit presidencial y un último tramo por la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial con Milei.​

ML