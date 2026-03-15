Diputados que investigaron $LIBRA convocan a una conferencia tras nuevas revelaciones de la causa

Las revelaciones surgidas en las últimas horas en la causa judicial por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA que salpican hasta el Presidente Javier Milei y su hermana Karina volvieron a sacudir el tablero político y reactivaron a los diputados que el año pasado llevaron adelante la investigación parlamentaria en la Cámara baja. Legisladores de distintos bloques que integraron aquella comisión investigadora anunciaron que harán una conferencia de prensa este lunes 16 de marzo a las 16 en el Congreso, donde explicarán los pasos que impulsarán tras conocerse nuevos elementos vinculados al caso.

La convocatoria fue difundida por el diputado Juan Marino, quien se desempeñó como secretario de la Comisión Investigadora sobre $LIBRA. Según el comunicado, durante la conferencia los legisladores brindarán precisiones sobre las nuevas informaciones que se conocieron públicamente, su relación con el informe final que la comisión presentó en noviembre de 2025 y las acciones institucionales que consideran necesarias en el plano legislativo y judicial.

De acuerdo con lo conversado entre los diputados, en la actividad participarían Sabrina Selva y Juan Marino (Unión por la Patria), Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (Coalición Cívica) y el exdiputado nacional Oscar Agost Carreño, uno de los principales impulsores de la investigación parlamentaria. Todos ellos mantienen un estrecho contacto y hasta reuniones por zoom para ordenar los pasos a seguir ante una Justicia que nunca dejó que pudieran acceder al expediente ni presionó a los funcionarios del gobierno citados a una interpelación.

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No obstante, los diputados que supieron tener diálogo con fuentes de la causa que tramita en Estados Unidos descartaron a este medio las versiones periodísticas de que hubieran nuevas comunicaciones para hacerle una denuncia penal al mandatario argentino. Desde enero que ya no hubo diálogo, aunque no descartan retomarlo a partir de las revelaciones de El Destape y La Nación.

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Las revelaciones que volvieron a encender el caso

El movimiento político se produce luego de que distintos medios difundieran información surgida del peritaje judicial sobre el celular de Mauricio Novelli, el lobista que conectó al empresario estadounidense Hayden Davis con el Gobierno argentino.

Entre los archivos recuperados por los peritos aparece un “memo” que describe un presunto acuerdo por 5 millones de dólares vinculado al lanzamiento del token $LIBRA. El documento detalla pagos escalonados que incluirían un adelanto, otro monto asociado a un tuit del presidente Javier Milei promocionando el proyecto y un último pago tras la firma de un contrato personal con el mandatario.

Los registros analizados por los investigadores también exhiben múltiples comunicaciones telefónicas entre Novelli, el presidente Milei, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el asesor Santiago Caputo durante las horas previas y posteriores al lanzamiento del criptoactivo, el 14 de febrero de 2025.

En un comunicado difundido este domingo, Marino sostuvo que las revelaciones “son contundentes” y enumeró algunos de los elementos que surgieron del peritaje judicial: el presunto acuerdo por cinco millones de dólares, las comunicaciones telefónicas entre Novelli y el círculo presidencial, el borrador de un contrato entre Milei y Hayden Davis y un pago de 250.000 dólares vinculado al entramado financiero investigado.

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El legislador agregó que varios de los datos difundidos en las últimas horas coinciden o complementan la información y el material probatorio que la comisión investigadora reunió durante su trabajo en el Congreso.

La comisión investigadora y su informe final

La Comisión Investigadora de $LIBRA fue creada en la Cámara de Diputados en abril de 2025 con 128 votos a favor y 93 en contra, impulsada por bloques opositores como Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre y la izquierda. Quienes siempre se opusieron fueron los diputados del oficialismo (LLA) y sus aliados (PRO y UCR), además de algunos bloques provinciales como Innovación Federal o el MID de Oscar Zago (este último se abstuvo siempre, lo que indirectamente favorecía al gobierno).

Tras varios meses de trabajo, el cuerpo aprobó el 18 de noviembre de 2025 un informe final en el que describió una presunta estafa vinculada al lanzamiento del token, apuntó contra el presidente Javier Milei por el uso de su investidura para promocionar el proyecto y denunció falta de cooperación del Ejecutivo durante la investigación.

El documento también recomendó que el Congreso evalúe si el mandatario incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y cuestionó el accionar judicial en la causa.

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El informe fue elaborado por los diputados Juan Marino, Oscar Agost Carreño, Sabrina Selva, Fernando Carbajal, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, con aportes de Itaí Hagman y Julia Strada.

Ferraro, quien presidió la comisión investigadora, señaló este fin de semana que las nuevas revelaciones conocidas públicamente comienzan a confirmar varias de las hipótesis de investigación que había planteado el informe parlamentario.

La presión sobre la Justicia

Durante el funcionamiento de la comisión investigadora, los legisladores enfrentaron múltiples dificultades para avanzar con la recolección de pruebas. Funcionarios citados no comparecieron ante el cuerpo y el Congreso tampoco logró acceder plenamente al expediente judicial para analizar la información reunida en la causa.

Esa situación derivó en fuertes cuestionamientos que quedaron plasmados en el informe final aprobado en noviembre, donde los diputados señalaron obstáculos institucionales para reconstruir la operatoria financiera detrás del lanzamiento de $LIBRA.

Ahora, con la aparición de nuevos elementos surgidos del peritaje sobre los dispositivos electrónicos de Novelli, legisladores que participaron de la investigación consideran que la Justicia enfrenta una presión creciente para avanzar en el esclarecimiento del caso.

La conferencia de prensa convocada para este lunes en el Congreso buscará fijar posición sobre ese escenario y anticipar qué iniciativas políticas, legislativas o judiciales podrían impulsar a partir de las nuevas revelaciones.

JD / EM