Primeras repercusiones por $Libra: "El Congreso debe someter a Milei a juicio político", pidió Gabriel Solano

Sábado volcánico para La Libertad Avanza: mientras el presidente Javier Milei pronunciaba otro discurso incendiario en el Madrid Economic Forum, organizado por los ultraderechistas de Vox, en Buenos Aires se conocían explosivas derivaciones del Caso $LIBRA, una investigación que pese a los todavía escasos avances judiciales avanza en cuanto a resultados por lo que los investigadores informáticos consiguen extraer de celulares del trader Mauricio Novelli. Este sábado se conoció un presuinto 'contrato' que este enviaba a Hayden Davis, el especialista informático responsable de $Libra, en el que se establecían tres pagos para Milei por promocionar el token, por un total de 5 millones de dólares.

Corresponderá ahora a la Justicia tomar cartas en ese asunto, pese al escaso entusiasmo del avance de la causa hasta al momento, al punto que más de un año después ni Milei ni su hermana Karina fueron siquiera citados, pero conocido ese nuevo documento, las primeras repercusiones políticas llegaron desde la izquierda, con el diputado Gabriel Solano pidiendo, de manera directa, que intervenga el Congreso para someter al Presidente a un Juicio Político por lo que considera un obvio hecho de corrupción:

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El legislador escribió un tuit al respecto: “Las nuevas revelaciones del caso $Libra son concluyentes: Milei es responsable de una estafa millonaria con la cual se benefició directamente. El Congreso debe someterlo a un juicio político. La Casa Rosada no debe ser un aguantadero”.

Por su parte, la abogada Natalia Volosin expresó: “He solicitado formalmente al CPACF (Colegio Público de Abogacía de la Capital Federal) la designación de un veedor para mi declaración testimonial el martes 17/03 ante el fiscal Taiano en la causa $LIBRA, motivada en el temor provocado por su amedrentamiento a la libertad de expresión y al secreto de las fuentes periodísticas”.

Milei contra las cuerdas: un hallazgo en el celular de Novelli confirmaría un pacto por US$5 millones para promocionar $LIBRA

El legislador Marcelo Ramal hizo referencia a una nota del diario Clarín donde se menciona que Milei habría cobrado 5 millones de dólares por apoyar públicamente el proyecto Libra: “5 millones de u$s. Mitad antes y mitad después del posteo por $Libra. Digo: y si en vez reunirte con la secta de fachos en España, Javier Milei, ¿pedís asilo?”.

El diputado Maximiliano Ferraro dio más detalles sobre lo ocurrido: “Hace unos días dije que estaban hasta las bolas con $LIBRA. Cada vez aparecen más pruebas. Tendrán que responder por al menos una veintena de llamados entre Novelli, Milei y Karina el 14/2/25. Los 16 encuentros autorizados en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. Las reuniones con H. Davis, y en particular la del viaje relámpago de treinta y pico de horas”.

Qué acaba de pasar en el caso Libra

El escándalo por la criptomoneda LIBRA sumó una nueva revelación el pasado viernes, cuando se supo que, según los peritajes tecnológicos ordenados por la Justicia Federal, el presidente Javier Milei tuvo una comunicación permanente con el lobbyista y trader Mauricio Novelli durante el lanzamiento del activo digital que finalizó en una pérdida millonaria para miles de pequeños inversores. El análisis, confirmado por registros judiciales, permite reconstruir una serie de llamadas y mensajes que contradicen la versión del Gobierno sobre una “promoción desinteresada”.

Entre las horas previas y las 19:01 del 14 de febrero (cuando se publicó el código de inversión en las redes del Presidente), Milei y Novelli intercambiaron, por lo menos, 5 llamadas telefónicas y mensajes de texto. Otro detalle importante es que, luego de la caída del valor de $LIBRA, las llamadas no pararon.

Caso $LIBRA: un peritaje detectó llamadas entre Milei, Karina y Santiago Caputo con Mauricio Novelli

En la madrugada del 15 de febrero, hubo más de veinte comunicaciones entre Novelli, el Presidente y su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica y presidente de la comisión investigadora de lo que ocurrió con el activo digital, detalló que en los registros “aparece que Milei le informó a Novelli que daría la entrevista a Jonatan Viale e intercambiaron ideas sobre qué responder y qué callar. Está clarísimo que Novelli fue el nexo entre el Presidente y Hayden Davis desde el hotel de Dallas (USA) donde operaba la base del lanzamiento. Y ahora se confirma que mantuvieron comunicación permanente mientras eso sucedía. La publicación de Milei no fue un hecho aislado ni un error”.

HM