lunes 09 de marzo de 2026
POLITICA
Causa $Libra

Juan Grabois pidió que la causa $Libra deje de estar solo a cargo de Eduardo Taiano

El diputado y querellante solicitó que se forme un equipo de fiscales para investigar el escándalo Cryptogate $Libra y garantizar transparencia en el proceso.

La causa $Libra, que involucra al presidente Javier Milei y altos funcionarios, tuvo un nuevo capítulo: el diputado nacional Juan Grabois pidió que la investigación deje de estar a cargo exclusivamente del fiscal Eduardo Taiano. La solicitud fue presentada ante el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, y busca conformar un equipo de fiscales para acelerar el proceso y garantizar acceso a todas las pruebas.

Según Grabois, el fiscal Taiano habría ocultado información clave del expediente digital, incluyendo contratos entre Milei y el empresario Hayden Davis, lo que impediría avanzar con las indagatorias. “El fiscal Taiano oculta pruebas del expediente digital de la causa $Libra para evitar llamar a indagatoria al presidente y sus secuaces”, escribió el dirigente en sus redes sociales.

Juan Grabois X 20260309

El pedido de Grabois se apoya en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que permite al Procurador disponer la actuación conjunta de dos o más fiscales en investigaciones de alta complejidad institucional. La causa $Libra investiga supuestas maniobras financieras y tiene ramificaciones internacionales, especialmente en Estados Unidos y España, lo que aumenta la necesidad de un equipo de trabajo más amplio.

Además, los querellantes denunciaron que aún no tienen acceso a documentos completos, como los anexos del informe técnico de la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Algunos contratos y acuerdos ya se filtraron a los medios, pero no fueron incorporados formalmente al expediente. Esto, según la querella, vulnera el principio de igualdad de armas y el debido proceso.

El escrito presentado ante la Procuración también advierte sobre posibles conflictos de interés: se señala que familiares del fiscal Taiano podrían tener vínculos con funcionarios cercanos a los implicados. “La transparencia en el accionar de los fiscales está bajo sospecha”, subraya el texto, que solicita la intervención directa del procurador general interino.

Grabois remarcó que la investigación es clave para el país. “Es urgente que esta investigación, crucial para el futuro de la democracia, sea abordada por un equipo de fiscales que garanticen transparencia y celeridad”, concluyó.

LB / EM

