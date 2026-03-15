Minuto a minuto: las llamadas de Novelli con Milei, Karina y Santiago Caputo la noche del 'rug pull' de $LIBRA

Lentamente, la lava del volcán $Libra cae por las laderas libertarias. El Gobierno intenta alejarse con el mismo entusiasmo que la Justicia pone en no apurarse, pero este sábado 14 de marzo de 2026, mientras el presidente Javier Milei hablaba en España en un foro derechista, se conocieron documentos extraídos de uno de los celulares del trader Mauricio Novelli, en el que se trazan presuntos pagos por 5 millones de dólares para el Mandatario por su participación en el lanzamiento del token $Libra.

Como se sabe, todo terminó mal. Hubo gente en varios lugares del mundo que perdió mucho dinero con $LIBRA, la cotización tras el tuit de Milei subió exponencialemente, y bajó con la misma velocidad cuando quienes tenían buena cantidad de token vendieron de golpe, ocasionando el habitual 'rug pull' y quedaron en manos de Hayden Davis y otros más de 100 millones de dólares, mientras que al grueso de los que siguieron los consejos inversores del tuit les quedaban las pérdidas. Hay juicios en trámite, y las pocas veces que habló del tema, Javier Milei se justificó diciendo que su intención fue "difundir, no promocionar" ese negocio, incluso señalando que "los que compraban sabían que en ese mercado es extremadamente volátil y se arriesgaban...". Pero en tanto los juicios avanzan, o intentan avanzar, se conocieron además de ese presunto contrato Milei-Novelli-Davis, los numerosos llamados entre Novelli, Javier y Karina Milei, la noche del lanzamiento del tuit (14/02/2025) que parecen mostrar que el asunto -en realidad el negocio de $Libra- era para la cúpula libertaria mucho más que 'difusión'.

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Luego de ese tuit inicial, que Milei publicó en su cuenta a las 19.01 del 14 de febrero de 2025, llegaría el brusco retroceso, borrándolo un rato más tarde, para explicar a las 0.38 del 15 de febrero: "Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”; sin embargo, la viralización de una serie de comunicaciones entre el mandatario y Mauricio Novelli, lo coloca en una posición complicada.

Javier Milei defendiéndose del caso $Libra

Los expertos definen a Novelli como el “nodo central” que habría permitido conectar a quienes impulsaron el criptoactivo con personas del entorno presidencial. Cuando se lanzó el token, el joven se encontraba en Estados Unidos junto a su socio Manuel Terrones Godoy y con el empresario Hayden Mark Davis, creador del proyecto LIBRA, y mantuvo un fuerte intercambio de mensajes con el Presidente y su hermana Karina, durante el breve ascenso y el rápido desplome del proyecto.

La cronología cronograma de lo ocurrido, según detalló el experto en informática Javier Smaldone, fue el siguiente:

Posteo de Javier Smaldone sobre las llamadas el día de lanzamiento de $Libra

Viernes 14 de febrero de 2025: el lanzamiento de $LIBRA

17:53 - Mauricio Novelli llama por primera vez a Karina Milei, que no le contesta.

18:38 - Se crea el Token $LIBRA, propiedad de Hayden Davis.

18:44 - Novelli llama a Javier Milei, quien no le responde.

18:51 - $LIBRA Comienza a operar.

18:54 - Novelli logra contactar con Javier Milei y hablan 1 minuto y 25 segundos.

18:56 - Javier Milei llama a Novelli y hablan 13 segundos. Se corta la llamada.

18:58 - Novelli llama a Javier Milei y hablan 1 minuto y 13 segundos.

19:01 - Javier Milei publica el posteo en su cuenta de X con el link al contrato de $LIBRA, que fue el quie disparó las compras de miles de personas en el mundo.

Caso $LIBRA: un peritaje detectó llamadas entre Milei, Karina y Santiago Caputo con Mauricio Novelli

19:03 - Novelli llama a Milei y en esa comunicación hablan bastante, 1 minuto y 36 segundos.

19:04 - Novelli llama a Karina Milei y tampoco recibe respuesta.

- Novelli llama a Karina Milei y tampoco recibe respuesta. 19:17 - Karina Milei llama a Novelli y el diálogo se extiende durante 2 minutos 42 segundos.

19:32 - Javier Milei llama a Novelli y hablan 59 segundos.

Javier Milei llama a Novelli y hablan 59 segundos. 20:51 - Novelli llama a Karina Milei, quien no le responde.

21:21 - Karina Milei llama a Novelli y hablan apenas 7 segundos.

Karina Milei llama a Novelli y hablan apenas 7 segundos. 21:23 - Novelli llama a Karina Milei y hablan en ese momento 1 minuto y 23 segundos.

21:29 - Karina Milei llama a Novelli y hablan 3 minutos y 24 segundos.

Karina Milei llama a Novelli y hablan 3 minutos y 24 segundos. 22:00 - Javier Milei llama a Novelli y hablan 3 minutos y 9 segundos.

22:13 - Karina Milei llama a Novelli pero no puede contactarlo.

22:45 - Javier Milei llama a Novelli y hablan 4 minutos y 29 segundos

23:37 - Santiago Caputo llama a Novelli y hablan 4 minutos y 37 segundos.

23:51 - Novelli llama a Santiago Caputo y hablan 1 minuto y 22 segundos.

Detalle de las llamadas realizadas el día de Libra compartido por Javier Smaldone

Las llamadas del sábado 15 de febrero.

00:38 - Javier Milei publica una aclaración y borra su posteo de $LIBRA.

00:39 - Novelli llama a Santiago Caputo, quien no le responde.

Novelli llama a Santiago Caputo, quien no le responde. 00:58 - Karina Milei llama a Novelli y hablan 17 segundos.

El listado de comunicaciones, como se ve, fue largo. Lo que indica que la relación entre Novelli, Davis y Milei era cercana, y los contactos parecen indicar un actuar combinado. Luego llegarían las noticias del presunto contrato que Novelli enviaba a Davis días antes del lanzamiento, otro documento cuya validez deberá examinar la Justicia. En tanto, la Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados, en su informe final, describió el tema como presunta estafa, responsabilizó a Milei y acusó al Poder Judicial de "frenar medidas para la investigación".

Noticias presentó a Novelli como "el recaudador" de los Milei en marzo de 2025.

HM/HB