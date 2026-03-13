“Milei llamó ocho veces a Novelli el día del lanzamiento de $LIBRA”, revelaron en el programa “QR!”

En el programa "QR!", que se emite por Canal E, analizaron el avance de la causa judicial por el caso $LIBRA y los resultados de un peritaje que reconstruyó las comunicaciones entre distintos protagonistas del escándalo. Según explicó la periodista Irina Hauser, el análisis del teléfono del empresario Mauricio Novelli muestra que el presidente Javier Milei se comunicó varias veces con él durante el día en que se lanzó el token.

El peritaje detectó llamadas y mensajes en ambas direcciones, lo que confirma un intercambio directo entre ambos mientras el criptoactivo comenzaba a difundirse en redes sociales. La moneda digital terminó colapsando horas después y dejó pérdidas estimadas en más de 100 millones de dólares para inversores.

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De acuerdo con los peritos, Novelli aparece como una pieza clave dentro de la red de contactos vinculados al lanzamiento de $LIBRA. Los registros muestran que también mantuvo comunicaciones con Karina Milei, lo que lo ubica como un punto central entre los impulsores del proyecto y el entorno presidencial.

Todo ese material forma parte del expediente que se investiga en los tribunales federales de Comodoro Py.

Llamadas en medio del colapso del token

Durante el análisis televisivo, Hauser también mencionó que el registro telefónico muestra contactos con el asesor presidencial Santiago Caputo. Según explicó, existen 13 comunicaciones entre Novelli y Caputo, algunas de ellas el mismo 14 de febrero, cuando la criptomoneda ya estaba en caída.

Una de esas llamadas duró 4 minutos y 37 segundos, cerca de la medianoche, cuando el valor del token ya se desplomaba. “¿Qué tenía que hablar en medio de un escándalo por una criptoestafa?”, planteó la periodista durante el programa.

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En ese mismo período también se registraron mensajes que hacen referencia a la entrevista que el presidente Milei dio al periodista Joni Viale en TN para explicar su postura sobre el caso. Según lo expuesto en el programa, Novelli estaba al tanto de esa aparición televisiva y la mencionó en conversaciones privadas mientras el escándalo crecía.

En esa entrevista, Milei sostuvo que no había promocionado la criptomoneda, sino que simplemente la había difundido en sus redes sociales.

Otras comunicaciones que analiza la Justicia

El informe también detectó contactos de Novelli con otras personas vinculadas al entorno del Gobierno, entre ellas el asesor Demian Reidel, quien había tenido relación con proyectos tecnológicos vinculados al sector.

Además, se registraron intercambios con su abogado defensor, Daniel Minovich, lo que sugiere que ya en esas horas el empresario anticipaba el impacto judicial del caso.

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