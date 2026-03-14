Javier Milei en el Madrid Economic Forum: "El socialismo es una basura inmunda que nos hunde en la miseria”

El presidente Javier Milei cerró este sábado el Madrid Economic Forum 2026 por todo lo alto, con una intervención cargada de definiciones ideológicas, ataques al socialismo y elogios al capitalismo. Frente a un auditorio integrado por empresarios, economistas y referentes liberales, el mandatario argentino defendió su programa económico, cuestionó con dureza a su par español, Pedro Sánchez, y sostuvo que “el sistema capitalista es el único que trae prosperidad a la Tierra”.

Durante su intervención, el jefe de Estado planteó que el desarrollo económico depende de limitar la intervención estatal y de ampliar las libertades económicas. “Cada vez que el Estado avanza, la sociedad retrocede. Cada vez que el Estado se corre, la gente progresa”, señaló ante el auditorio.

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En otro pasaje del discurso insistió en su diagnóstico sobre el rumbo de las economías occidentales. “Occidente está en peligro porque muchos de sus líderes abrazaron ideas socialistas que llevan al empobrecimiento”, afirmó, al advertir sobre lo que definió como un avance del colectivismo en distintos países.

En esa línea, afirmó que “la prosperidad surge cuando se respeta la propiedad privada, la libertad individual y el funcionamiento de los mercados”, y planteó que los modelos económicos con mayor intervención estatal terminan afectando el desarrollo.

“El socialismo nos hunde en la miseria”

Una parte de su discurso estuvo dedicado a cuestionar la política española. Milei lanzó críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y deslizó que el líder socialista atraviesa un momento de debilidad política, lo que provocó aplausos entre parte del público presente en el foro.

“Si tuvieran un banco central en España, con el impresentable que tienen en el poder tendrían un desastre peor que el de Argentina. Son todo sucursales del socialismo del siglo XXI, pero gracias al coraje de Donald Trump se está cayendo a pedazos”.

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“Si queremos salir de nuestro oscuro presente debemos volver a los valores del presente, los valores judeocristianos. De esa manera estaremos salvando occidente”.

“No está lejos soñar con una Cuba libre”, añadió, haciendo alusión al economista Daniel Lacalle. “Es necesario impulsar las ideas de la libertad, pero a diferencia del pasado, la defensa del sistema capitalista debe estar basada en una virtud ética y moral”. “Los únicos que somos ética y moralmente justo somos nosotros”, alegó, diferenciándose de “los socialistas”.

El presidente también utilizó su exposición para reivindicar el programa económico de su gobierno en Argentina. Al referirse al ajuste fiscal aplicado durante su gestión, afirmó: “Hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad en tiempos de paz”.

Según sostuvo, esa decisión fue necesaria para revertir décadas de desequilibrios económicos. “La Argentina era un laboratorio del socialismo y lo que estamos haciendo es volver a poner al país en el camino de la libertad”, dijo.

Además, Milei elogió el rol del sector privado en la generación de riqueza. “Los empresarios no son villanos, son benefactores sociales”, aseguró, y añadió que “el empresario exitoso es aquel que logró satisfacer las necesidades de millones de personas mejor que nadie”.

El mandatario también vinculó su defensa del liberalismo con lo que describió como los pilares históricos de Occidente. “La civilización occidental se construyó sobre la base de la libertad individual, la propiedad privada y el respeto por los contratos”, afirmó.

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Su participación en el foro formó parte de una nueva escala de su gira internacional, en la que el presidente argentino volvió a presentar su programa económico ante audiencias vinculadas al mundo empresarial y académico.

El discurso terminó con la consigna que suele repetir en sus apariciones públicas. Tras agradecer la invitación al evento, Milei cerró su exposición con un mensaje dirigido al público presente: “¡Viva la libertad, carajo!”.

RG/DCQ