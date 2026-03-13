El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes que su Gobierno mantiene contactos con funcionarios de la administración de los Estados Unidos para alentar las vías de diálogo, en medio de la arremetida de Washington contra la isla, según informaron medios internacionales.

El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal en la isla) anunció que representantes del Gobierno de la isla "han sostenido recientemente conversac iones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos".

"Dirigidos por el General de Ejército Raúl Castro Ruz como líder de la Revolución y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez -y en acción colegiada con las máximas estructuras del Partido, del Estado, y del Gobierno-, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos", afirma el comunicado, difundido en redes sociales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La próxima revolución cubana podría ser pacífica

Los intercambios, supervisados por él mismo y por el líder revolucionario Raúl Castro, “han estado orientados a buscar soluciones por la vía del diálogo” a las diferencias bilaterales entre las dos naciones, explicó el mandatario cubano. Asimismo, los contactos “han sido favorecidos por los socios internacionales”.

“No es la primera vez que Cuba entra en este tipo de negociaciones”, sostuvo el presidente cubano en una intervención televisada.

Díaz-Canel hizo referencia a la dura situación actual de la isla con “el bloqueo energético y la escasez”. “Hace más de tres meses que no entra ningún barco de combustible a nuestro país”, ha señalado, para afirmar a continuación que se está trabajando “en condiciones muy adversas que tienen un impacto”.

Rusia había formulado una advertencia sobre Cuba

Antes de que se conociera el anuncio de Díaz-Canel, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, había reafirmado la posición de principios de Moscú sobre la inaceptabilidad de la presión económica y política de Estados Unidos sobre Cuba.

Lavrov pronunció esta afirmación tras una conversación telefónica sostenida con su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla, publicó Xinhua.

Trump le está enseñando a China cómo tomar Taiwán

Así consta en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, según el cual Lavrov también expresó su firme apoyo al fraterno pueblo cubano en sus esfuerzos por defender la soberanía del Estado y el derecho a elegir su propio camino de desarrollo.

Durante la conversación, discutieron temas clave de la cooperación bilateral y la agenda internacional, así como la próxima 23ª reunión de la Comisión Intergubernamental Rusia-Cuba sobre Cooperación Comercial, Económica, Científica y Técnica.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

LT