El conflicto en Medio Oriente alcanza este viernes 13 de marzo su decimocuarto día de guerra, en un contexto marcado por nuevos ataques y fuertes declaraciones cruzadas. A lo largo de las últimas horas se reportaron ataques en instalaciones estadounidenses en Jordania y Bahréin.

Por su parte, decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel, coordinados con la Dirección de Inteligencia, llevaron a cabo amplias operaciones de bombardeo en el oeste y el centro de Irán.

Irán amenazó a las tropas de Estados Unidos desplegadas en Medio Oriente y advirtió que serán “enterradas bajo los escombros” si no abandonan la región. En un comunicado difundido por medios iraníes, la Guardia Revolucionaria Islámica también anunció una nueva oleada de misiles.

Seguí el minuto a minuto de la Guerra en Medio Oriente:

04.00 | Dos personas murieron tras la caída de un dron en Omán

Dos personas murieron en Omán luego de que un dron impactara en la provincia de Sohar, según informó la agencia estatal de noticias citando a una fuente de seguridad.

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los drones cayó en la zona industrial de Al-Awahi, lo que provocó la muerte de dos ciudadanos extranjeros y dejó varios heridos. Las autoridades indicaron que el hecho ocurrió durante la mañana del viernes, aunque no se brindaron más detalles sobre el origen del aparato.

02.52 | Irán amenazó a las tropas de EEUU en Medio Oriente: "Serán enterradas bajo los escombros”

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) lanzó este viernes una dura advertencia contra las tropas de Estados Unidos desplegadas en Medio Oriente. En un comunicado, el cuerpo militar les exigió retirarse “inmediatamente” de la región y afirmó que, de lo contrario, "serán enterradas bajo los escombros”.

El organismo también anunció una nueva fase de su ofensiva militar, enmarcada en la operación “Promesa Sadeq 4”, dirigida contra objetivos israelíes y estadounidenses. Según el comunicado difundido por medios iraníes, la 44.ª oleada incluyó una “intensa lluvia” de misiles Kheibar Shekan.

Estos proyectiles, descritos por Teherán como misiles balísticos de medio alcance con ojivas de una tonelada, habrían sido lanzados contra lo que la IRGC definió como posiciones del “ocupante sionista”. Irán aseguró que varios puntos de Jerusalén oeste, Tel Aviv y Eilat fueron alcanzados.

La Guardia Revolucionaria también afirmó haber atacado instalaciones militares de Estados Unidos en la región. Entre los objetivos mencionó la base aérea Muwafaq al-Salti en Jordania, además de posiciones en Manama, capital de Bahréin, y en Erbil, en el Kurdistán iraquí.

02.10 | Interceptan misiles sobre Arabia Saudita, Emiratos y Bahréin

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin fueron escenario de nuevos episodios de tensión en Medio Oriente, luego de que se registraran ataques y activaciones de sistemas de defensa aérea en distintos puntos de la región.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó a través de la red social X que varios misiles fueron interceptados en su espacio aéreo. Según detalló el organismo, se neutralizaron cuatro proyectiles en las regiones oriental y central, otros seis en una provincia del este y siete más que intentaban ingresar al país, aunque no se precisaron las ubicaciones exactas de los incidentes.

En Dubái, las autoridades locales comunicaron en redes sociales que los restos de una “intercepción exitosa” generaron un incidente menor al impactar en la fachada de un edificio del centro de la ciudad. De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron heridos ni daños de gravedad.

En tanto, el Ministerio del Interior de Bahréin pidió a la población mantener la calma y dirigirse al refugio más cercano, luego de que se activaran las sirenas de emergencia en distintas zonas del país. El aviso fue difundido mediante un mensaje publicado en la red social X.

01.33 | Trump, contra el régimen iraní: "Los estoy asesinando... Qué gran honor"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país está “destruyendo totalmente el régimen terrorista de Irán”, según una publicación difundida este viernes en la red social Truth.

Trump aseguró que Washington dispone de recursos suficientes para continuar con las operaciones y reforzar la presión sobre Irán. La declaración se produjo mientras el gobierno estadounidense intensifica su estrategia militar y económica contra el régimen iraní.

El presidente también subrayó la superioridad militar de su país y anticipó nuevas acciones. “Tenemos una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra. ¡Ya verán lo que les pasa hoy a esos desgraciados!”, escribió en su mensaje difundido en la red social.

Por último, Trump vinculó el conflicto con décadas de enfrentamiento con Teherán. “Llevan 47 años asesinando a gente inocente por todo el mundo, y ahora yo, como el 47.º presidente de los Estados Unidos de América, los estoy asesinando. ¡Qué gran honor es hacerlo!”, señaló el mandatario.