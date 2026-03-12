Cuáles son las tres condiciones que puso el presidente de Irán para detener la guerra

En medio del conflicto, el presidente iraní Masoud Pezeshkian anunció tres demandas de su parte para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel. Es la primera vez que el mandatario expresa públicamente sus condiciones para finalizar la guerra.

"La única manera de poner fin a esta guerra, iniciada por el régimen sionista y Estados Unidos, es reconocer los derechos legítimos de Irán, el pago de reparaciones y garantías internacionales firmes contra futuras agresiones", sentenció a través de su cuenta de X.

La amenaza de Teherán en suelo estadounidense: el plan iraní para un ataque con drones en California

En medio del conflicto que ya lleva 13 días, según indicaron funcionarios iraníes, Irán le indicó a los intermediarios regionales que, para alcanzar un alto el fuego, Estados Unidos debe garantizar que ni él ni Israel volverán a atacar el país en el futuro.

Fuentes cercanas, las cuales pidieron no ser identificadas, explicaron que la mayor preocupación de Irán es que Israel vuelva a atacar el país una vez finalizada la guerra actual. Actualmente, los canales entre ambas partes están siendo facilitados por países europeos y de Oriente Medio.

Tras compartir las tres condiciones de Irán para ponerle fin al conflicto, Masoud Pezeshkian también aclaró que le transmitió su mensaje a los "líderes de Rusia y Pakistán".

Desde su lugar, un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos indicó que la ofensiva contra Irán continúa sin cesar, al mismo recordó que el presidente norteamericano Donald Trump afirmó que los posibles nuevos líderes iraníes indicaron su deseo de dialogar, algo que eventualmente se concretará.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzó el pasado 28 de febrero, cuando los primeros dos países atacaron territorio iraní, provocando la muerte del líder supremo Ali Khamenei.

El nuevo líder supremo de Irán prometió "vengar la sangre de sus mártires"

Este jueves 12 de marzo, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, pronunció su primer discurso tras haber asumido en reemplazo de su padre, Ali Khamenei, quien murió durante los primeros ataques de la fuerzas de Israel y Estados Unidos.

"Les aseguro a todos que no dudaremos en vengar la sangre de sus mártires. La represalia que tenemos en mente no se limita solo al martirio del gran líder de la Revolución; más bien, cada miembro de la nación martirizado por el enemigo constituye un caso aparte en el proceso de venganza", advirtió en un mensaje enviado al pueblo iraní.

A través de un discurso televisado, Mojtaba Khamenei agregó: "Una parte limitada de esta represalia ya se ha materializado, pero hasta que se concrete por completo, este caso permanecerá abierto, por encima de los demás. Seremos especialmente sensibles con respecto a la sangre de nuestros hijos".

"Todas las bases estadounidenses en la región deben cerrarse inmediatamente, de lo contrario serán atacadas", advirtió, aunque aclaró que Irán solo atacará las bases estadounidenses, dado que no busca romper lazos con sus vecinos del continente asiático.

AS.