Guerra en Medio Oriente y petróleo: por qué la isla Kharg es clave para Irán y puede sacudir a los mercados globales

La guerra en Medio Oriente mantiene bajo presión a los mercados internacionales ante el riesgo de una escalada sobre la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán, un punto estratégico para el comercio de crudo cuya posible intervención podría afectar el suministro global, alterar los precios de la energía y generar nuevas tensiones económicas en plena incertidumbre geopolítica.

La isla, ubicada en el norte del Golfo y a unos 30 kilómetros del territorio continental iraní, maneja aproximadamente el 90% de las exportaciones de petróleo del país, según una nota de JP Morgan, lo que la convierte en una pieza clave para la economía iraní y para el equilibrio del mercado energético.

Estados Unidos e Israel han seguido de cerca la situación en la isla. En un análisis realizado por el medio estadounidense Axios, se señaló que funcionarios de la administración Trump indicaron que la captura de Kharg estaba sobre la mesa mientras persiste la guerra en Medio Oriente, un escenario que podría marcar una fuerte escalada del conflicto.

Kharg, el punto más sensible para las exportaciones de crudo

JP Morgan advirtió que cualquier movimiento sobre la isla tendría consecuencias inmediatas. El banco señaló que "un ataque directo detendría inmediatamente la mayor parte de las exportaciones de crudo de Irán, probablemente desencadenando represalias severas en el Estrecho de Ormuz o contra la infraestructura energética regional".

El informe también remarcó que Kharg concentra gran parte de la infraestructura petrolera desarrollada durante la expansión energética de Irán en los años sesenta y setenta, cuando gran parte de la costa del país resultaba demasiado poco profunda para los superpetroleros.

La tensión en la región ya afecta el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa cerca de una quinta parte del petróleo crudo global y gas natural licuado, además de haber impactado instalaciones energéticas en otros estados del Golfo.

Riesgos para el mercado energético y la economía regional

El investigador Farzin Nadimi, del Instituto de Política del Cercano Oriente de Washington, afirmó a la Agence France-Presse (AFP) que atacar la isla sería "un movimiento muy arriesgado", debido a la capacidad de respuesta que mantiene Irán.

El especialista sostuvo que el país no solo "experimenta en el uso de alternativas" en tiempos de guerra, sino que también podría "causar mucho más daño a las instalaciones de petróleo y gas del Golfo si lo desean y pueden hacer mucho más rápidamente, y todo el mundo lo sabe", según declaró a AFP.

Nadimi también consideró que "no creo que apoderarse de la isla vaya más allá de los debates del Congreso de Estados Unidos", una discusión que se mantiene desde la crisis de rehenes iniciada en 1979 durante la fundación de la república islámica.

Irán intentó diversificar sus exportaciones con la apertura de la terminal de Jask en 2021, fuera del Estrecho de Ormuz, aunque JP Morgan advirtió que Kharg sigue siendo "una vulnerabilidad crítica" y la definió como "una piedra angular de la economía de Irán y una fuente importante de ingresos", lo que explica por qué cualquier amenaza sobre la isla mantiene en alerta a los mercados energéticos internacionales.

Expectativa por reservas estratégicas y señales del G7

Desde AFP señalaron que la atención del mercado también está puesta en la posibilidad de que se liberen reservas estratégicas de petróleo para contener la suba de los precios, en medio de las tensiones en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% de la producción mundial.

"El presidente Trump intentó tranquilizar a los mercados, pero los inversores esperan ahora pruebas concretas y un retorno a la calma en el estrecho de Ormuz", indicó John Plassard, responsable de estrategia de inversión, en declaraciones citadas por AFP.

Los ministros de Energía del G7 afirmaron que están "dispuestos" a tomar "todas las medidas necesarias", incluyendo el uso de reservas estratégicas, en coordinación con la Agencia Internacional de Energía, mientras continúan las discusiones entre los países industrializados.

Esta inyección sería superior a los 182 millones de barriles que los países miembros de la AIE sacaron al mercado en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, según el Wall Street Journal.

Por otro lado, el planeta consume unos 100 millones de barriles de petróleo al día. Los miembros de la AIE disponen de "más de 1.200 millones de barriles en reservas públicas de emergencia", además de "unos 600 millones de barriles adicionales en reservas industriales", según la agencia.

GZ