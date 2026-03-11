Sube el petróleo y hay cautela en los mercados por la guerra en Medio Oriente

Los mercados financieros iniciaron este miércoles 11 de marzo con suba del petróleo, caídas en varias bolsas y cautela entre los inversores, en una jornada marcada por la guerra en Oriente Medio y la expectativa por posibles medidas para estabilizar el precio del crudo. El comportamiento de las acciones, las materias primas y el dólar reflejó la incertidumbre internacional que domina el inicio de la rueda, según información difundida por la Agence France-Presse (AFP).

Los precios del petróleo volvieron a subir en las primeras operaciones del día, mientras que los principales índices bursátiles mostraron retrocesos en Europa y movimientos dispares en Asia, en un escenario condicionado por la evolución del conflicto en la región.

"Los acontecimientos vinculados a la guerra en Irán siguen acelerándose y resultan muy difíciles de prever", señaló el analista Andreas Lipkow, en declaraciones citadas por AFP, al referirse al impacto que tiene el conflicto sobre los mercados.

Hacia las 09:40 GMT —06:40 hora argentina—, el barril de West Texas Intermediate (WTI) subía 5,91% hasta los u$s88,38, mientras que el Brent del Mar del Norte avanzaba 5,05% y se ubicaba en u$s92,23, en medio de la preocupación por posibles interrupciones en el suministro de crudo.

Bolsas en baja y reacción dispar en Asia

En los mercados bursátiles, los principales índices europeos comenzaron la jornada en terreno negativo, reflejando la cautela de los inversores ante la situación internacional.

París caía 0,63%, Fráncfort 1,15% y Londres 0,73%, mientras que Madrid descendía 0,71% y Milán 0,75%. En Asia, Hong Kong perdió 0,2% y Shanghái 0,3%, mientras que Tokio subió 1,4%.

Los movimientos del mercado se mantienen atados a la evolución de la guerra iniciada a fines de febrero, luego de los bombardeos contra Irán y las posteriores represalias, lo que generó fuertes variaciones en el precio del petróleo durante los últimos días.

El martes, los índices habían mostrado una recuperación y el crudo había bajado después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que el conflicto terminará "pronto", lo que llevó momentáneamente alivio a los inversores.

Expectativa por reservas estratégicas y señales del G7

La atención del mercado también está puesta en la posibilidad de que se liberen reservas estratégicas de petróleo para contener la suba de los precios, en medio de las tensiones en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% de la producción mundial.

"El presidente Trump intentó tranquilizar a los mercados, pero los inversores esperan ahora pruebas concretas y un retorno a la calma en el estrecho de Ormuz", indicó John Plassard, responsable de estrategia de inversión, en declaraciones citadas por AFP.

Los ministros de Energía del G7 afirmaron que están "dispuestos" a tomar "todas las medidas necesarias", incluyendo el uso de reservas estratégicas, en coordinación con la Agencia Internacional de Energía, mientras continúan las discusiones entre los países industrializados.

Esta inyección sería superior a los 182 millones de barriles que los países miembros de la AIE sacaron al mercado en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, según el Wall Street Journal.

Por otro lado, el planeta consume unos 100 millones de barriles de petróleo al día. Los miembros de la AIE disponen de "más de 1.200 millones de barriles en reservas públicas de emergencia", además de "unos 600 millones de barriles adicionales en reservas industriales", según la agencia.

Con información de AFP

