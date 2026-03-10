Petróleo en alza y conflicto en Medio Oriente: advierten por posibles tensiones cambiarias e impacto en la inflación

El conflicto en Medio Oriente comenzó a reflejarse en los mercados internacionales y ya genera preocupación por su impacto en el precio del petróleo y en la economía global.

Según explicó el economista Santiago Casas, en diálogo con Canal E, el crudo registró un fuerte aumento en lo que va del año, lo que podría trasladarse a distintos sectores económicos. “Hoy el petróleo está en torno a los 90 dólares, tanto el Brent como el WTI, y eso implica una suba de entre el 45% y el 50% respecto de cómo arrancó el año”, señaló.

El especialista explicó que el punto central será determinar si este aumento es temporal o si se trata de un cambio más duradero en los precios internacionales de la energía. “Acá lo que hay que preguntarse es si es un cambio transitorio o si es un cambio permanente”, advirtió.

Si el incremento se mantiene durante varios meses, el impacto podría trasladarse al costo del transporte, a la producción y finalmente a los precios al consumidor. “Si este nivel de precios se prolonga a lo largo del año va a generar impactos en los costos de transporte y en definitiva en la inflación global”, explicó.

Impacto en inflación y tipo de cambio

En el plano local, Casas sostuvo que el escenario internacional podría empezar a influir en las variables económicas argentinas, especialmente en el tipo de cambio. “El shock externo probablemente primero se traslade al tipo de cambio y después pueda trasladarse a precios”, señaló.

Según el economista, la secuencia más probable sería una primera reacción en el mercado cambiario y luego un eventual traslado a la inflación interna. “Primero vamos a ver tensiones cambiarias y después eso puede tener algún impacto en la formación de precios internos”, indicó.

De todos modos, Casas proyecta que la inflación continuará desacelerándose, aunque a un ritmo más lento del esperado. “Yo espero que la inflación esté entre el 2,5% y el 3% para febrero”, afirmó.

Energía, reservas y riesgo país

El economista también analizó el impacto que la suba del petróleo podría tener en el sector energético argentino. En ese sentido, explicó que el país enfrenta un escenario mixto. “Argentina tiene un efecto negativo por los costos financieros, pero también un efecto positivo porque es exportador neto de energía”, sostuvo.

En particular, señaló que el desarrollo de Vaca Muerta podría beneficiarse de un contexto internacional con precios más altos del petróleo, aunque todo dependerá de cuánto dure el conflicto. “La clave es cuánto va a durar el conflicto”, remarcó.

En paralelo, Casas analizó el comportamiento del riesgo país y las dificultades del Banco Central para acumular reservas, un factor que sigue siendo observado por los mercados. “Mi sospecha es que el riesgo país no baja porque el Banco Central no puede acumular reservas”, explicó.

El especialista señaló que existe una especie de dilema económico entre lograr confianza del mercado y acumular dólares en las reservas. “Acá tenés un problema de qué viene primero: bajar el riesgo país o acumular reservas”, concluyó.

