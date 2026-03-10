Wall Street sube y crudo cae por posible liberación de reservas

Las acciones rebotaron mientras el petróleo se desplomaba ante la expectativa de que las mayores economías del mundo estén listas para liberar reservas de emergencia, en medio de la guerra en Irán que amenaza el suministro energético. El dólar caía y el bitcoin subía con fuerza.

Las crecientes garantías de líderes globales han provocado una caída de alrededor del 15% en el crudo estadounidense, luego de que el Grupo de los Siete pidiera a la Agencia Internacional de Energía estudiar los volúmenes que podrían liberarse. Eso ayudó a aliviar los temores sobre un impacto sostenido en la inflación y la economía, borrando pérdidas en las acciones. Una ola de emisiones de bonos corporativos mantenía contenida la deuda del Tesoro.

Irán advirtió a Donald Trump que podría ser "eliminado" luego de las amenazas por el control del petróleo

Estados Unidos e Israel bombardearon Irán por undécimo día, mientras la República Islámica respondió con drones y misiles contra objetivos en Medio Oriente. El enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, afirmó que el líder estadounidense siempre está dispuesto a dialogar, aunque puso en duda la voluntad de Irán para hacerlo.

Si bien el petróleo retrocedió desde los máximos del lunes por encima de US$100, los precios aún acumulan un alza superior al 40% en lo que va del año. El estratégico estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado. Mientras tanto, Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han recortado su producción.

“Aunque los operadores celebraron la repentina caída de los precios del petróleo, el trasfondo geopolítico sigue lejos de estabilizarse, dejando a los mercados vulnerables a una mayor volatilidad”, señaló Fawad Razaqzada, de Forex.com.

El S&P 500 subía un 0,6%. Las acciones tecnológicas lideraban las alzas, con los inversionistas atentos a los resultados de Oracle Corp. que se conocerán más tarde el martes. El crudo West Texas Intermediate caía a alrededor de US$80. El dólar retrocedía un 0,4%. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subía dos puntos básicos hasta 4,11%.

Movimientos de los mercados

Acciones

El S&P 500 subió un 0,6% a la 1:07 p.m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 subió un 0,7%

El Dow Jones Industrial Average subió un 0,7%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,4%

El euro subió un 0,2% a US$1,1658

La libra esterlina subió un 0,3% a US$1,3473

El yen japonés subió un 0,1% a 157,51 por dólar

Criptomonedas

Bitcóin subió un 3,6% a US$71.456,76

Ether subió un 2,9% a US$2.084,85

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó dos puntos básicos hasta el 4,11%.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó dos puntos básicos hasta el 2,84%.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó nueve puntos básicos hasta el 4,55%.

Materias primas